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Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: глава «Аквайс-спорта» и журналист Амур.инфо

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: глава «Аквайс-спорта» и журналист Амур.инфо

В понедельник, 6 февраля, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Эхо недели». Её гостем станет журналист ИА «Амур.инфо» Валентина Кузьмина.

Ведущие – Татьяна Удалова и Олег Никитин.

Днём в студию придёт победитель соревнований «Железный человек» Александр Брылин, руководитель федерации «Аквайс-спорт». Ведущие – Олег Никитин и Нино Кохреидзе.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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