В Таиланде пропала туристка из России

В Таиланде на острове Тао без вести пропала туристка из России, пишет РБК со ссылкой на Bangkok Post. По информации издания, речь идёт о 23-летней ​Валентине Новоженовой.

Девушка заселилась в хостел 11 февраля и должна была выехать из него 16 февраля. Однако россиянка не появилась к этому сроку и никак не связывалась с администрацией хостела.

Подождав несколько дней, руководство гостиницы обратилось в полицию. Проверив комнату девушки, сотрудники хостела обнаружили в нём вещи россиянки, а также её паспорт, мобильный телефон и фотоаппарат.

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