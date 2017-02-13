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Сегодня, 12:02 3

В Таиланде пропала туристка из России

В Таиланде на острове Тао без вести пропала туристка из России, пишет РБК со ссылкой на Bangkok Post. По информации издания, речь идёт о 23-летней ​Валентине Новоженовой.

Девушка заселилась в хостел 11 февраля и должна была выехать из него 16 февраля. Однако россиянка не появилась к этому сроку и никак не связывалась с администрацией хостела.

Подождав несколько дней, руководство гостиницы обратилось в полицию. Проверив комнату девушки, сотрудники хостела обнаружили в нём вещи россиянки, а также её паспорт, мобильный телефон и фотоаппарат.

Просмотров всего: 1871

#отдых #происшествия

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Комментарии
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  • Декстор

    Декстор
    3 часа назад

    В рабстве... Ей сделают операцию, пришьют член...

  • Baska

    Baska
    2 часа назад

    В Тайланде это не актуально

  • Gelo

    Gelo
    47 минут назад

    ДексторВ рабстве... Ей сделают операцию, пришьют член...


    Не смешно...

    Вообще то это трагедия, и ёрничать безнравственности. А если бы это была ваша родственница?

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