Амурчанин погиб, пытаясь потушить пожар в гараже

Фото: gtstv.ru

В Райчихинске произошёл пожар в одном из гаражей по улице Суворова. На месте работали три отделения пожарной части. Гараж и автомобиль горели открытым пламенем на момент прибытия огнеборцев.

Пожар локализовали в течение пяти минут, ещё через три минуты ликвидировали открытое горение. Гараж и транспортное средство не подлежат восстановлению.

В жилом доме сильно повреждена крыша.

Хозяин дома, пытавшийся потушить пламя до приезда пожарных подразделений, погиб на месте, еще один человек получил незначительные ожоги, сообщает ГТС – Райчихинск.

Сотрудниками полиции и МЧС проводится проверка по установлению причины и виновника пожара.

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