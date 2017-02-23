Амурчанин погиб, пытаясь потушить пожар в гараже
В Райчихинске произошёл пожар в одном из гаражей по улице Суворова. На месте работали три отделения пожарной части. Гараж и автомобиль горели открытым пламенем на момент прибытия огнеборцев.
Пожар локализовали в течение пяти минут, ещё через три минуты ликвидировали открытое горение. Гараж и транспортное средство не подлежат восстановлению.
В жилом доме сильно повреждена крыша.
Хозяин дома, пытавшийся потушить пламя до приезда пожарных подразделений, погиб на месте, еще один человек получил незначительные ожоги, сообщает ГТС – Райчихинск.
Сотрудниками полиции и МЧС проводится проверка по установлению причины и виновника пожара.
Просмотров всего: 1722
#пожары #происшествия #Райчихинск