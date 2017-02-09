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Сегодня, 09:10 27

В Тынде подросток спрыгнул с 16-этажки

В Тынде подросток спрыгнул с 16-этажки
Фото: amur-science.ru

Вечером в субботу, 4 марта, в городе Тында Амурской области подросток спрыгнул с 16-этажного дома. Известно, что он 2001 года рождения, учился в гимназии № 2. Как сообщили в пресс-службе амурского управления МВД, информация о случившемся поступила в 20:20. На место выезжала оперативно-следственная группа. Подробности устанавливаются.

В одну из социальных сетей подросток заходил в субботу в 20 часов вечера. В профиле установлен статус «Сейчас всё закончится». Последняя запись датирована 3 марта, время 14:35: «А там посмотрим. На что посмотрим? На мой труп?» Люди в комментариях к ней с ночи пишут соболезнования. Некоторые считают, что молодой амурчанин покончил с жизнью из-за игры «Синий кит». Она рассчитана на подростков. Модератор дает разного рода задания, последнее должно привести к смерти.

Семья погибшего в Тынде известна, люди занимаются предпринимательской деятельностью. Выходцы из Бурятии.

В школе говорят, подросток был спокойный, адекватный.

Просмотров всего: 7109

#происшествия #Тында

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Комментарии
Показать все (27) Обсудить на форуме
  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Надо запретить высотки...

  • oenesterov

    oenesterov
    5 часов назад

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Внешкольных занятий и сейчас хватает. Чтоб было как в СССР надо лишить детей компьютера и интернета. Да и тебя бы не помешало этого лишить.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    oenesterov

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Внешкольных занятий и сейчас хватает. Чтоб было как в СССР надо лишить детей компьютера и интернета. Да и тебя бы не помешало этого лишить.



    Га, а то я видя истинную картину не позволяю тебе врать о росте надоев, правда ж?

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    4 часа назад

    Сергей Труш
    oenesterov

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Внешкольных занятий и сейчас хватает. Чтоб было как в СССР надо лишить детей компьютера и интернета. Да и тебя бы не помешало этого лишить.



    Га, а то я видя истинную картину не позволяю тебе врать о росте надоев, правда ж?


    Это голубая мечта едротроллей - свободный доступ в Интернет закрыть. В свете последних событий, эта мечта стала ещё голубее))

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    MbIcли вcлyx

    Сергей Труш

    oenesterov

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Внешкольных занятий и сейчас хватает. Чтоб было как в СССР надо лишить детей компьютера и интернета. Да и тебя бы не помешало этого лишить.



    Га, а то я видя истинную картину не позволяю тебе врать о росте надоев, правда ж?



    Это голубая мечта едротроллей - свободный доступ в Интернет закрыть. В свете последних событий, эта мечта стала ещё голубее))


    зачем такие радикальные меры - закрывать свободный доступ в интернет всем? достаточно оградить душевнобольных от сети.

  • Декстор

    Декстор
    3 часа назад

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Зачем детям детские кружки? Сразу в партию пусть вступают, в Единую Россию)))

  • Декстор

    Декстор
    3 часа назад

    oenesterov

    MbIcли вcлyx

    Сергей Труш

    oenesterov

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Внешкольных занятий и сейчас хватает. Чтоб было как в СССР надо лишить детей компьютера и интернета. Да и тебя бы не помешало этого лишить.



    Га, а то я видя истинную картину не позволяю тебе врать о росте надоев, правда ж?



    Это голубая мечта едротроллей - свободный доступ в Интернет закрыть. В свете последних событий, эта мечта стала ещё голубее))


    зачем такие радикальные меры - закрывать свободный доступ в интернет всем? достаточно оградить душевнобольных от сети.



    Ага, при входе в тырнет сделать табличку "Я ПОДТВЕРЖДАЮ ЧТО Я НЕ ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ!!!"

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    3 часа назад

    Чиновники, мэры, губернаторы, администрация не способствует развитию спорта в Амурской области.

    в городе Зея нет не одной секции борьбы, самбо.

  • Декстор

    Декстор
    3 часа назад

    ЖОРДЖio

    Чиновники, мэры, губернаторы, администрация не способствует развитию спорта в Амурской области. в городе Зея нет не одной секции борьбы, самбо.



    Создай секцию, в чём вопрос?

  • Игорь Путилов

    Игорь Путилов
    3 часа назад

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Получается, с СССР было больше самоубийств

  • Вицли

    Вицли
    3 часа назад

    Игорь Путилов

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Получается, с СССР было больше самоубийств



    сейчас Труш скажет, что эту статистику едро нарисовало

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Декстор

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Зачем детям детские кружки? Сразу в партию пусть вступают, в Единую Россию)))



    О, бэлин., тоже верно.. не подумал чота.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Игорь Путилов

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Получается, с СССР было больше самоубийств



    Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц!

    Динамику изменение демографического состава населения покажешь? ;)

  • Мозг

    Мозг
    2 часа назад

    Игорь Путилов

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Получается, с СССР было больше самоубийств



    А где данные по СССР? Здесь статистика за "дерьмократичной" России. За 70ые 80ые приведите статистику коли уж решили сравнивать!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    а можно я ещё раз процитирую свои же предложения решения проблемы привлечения к ответственности виновных, а так же инструментом демократического, законного контроля за содержанием интернет-контентов?



    ЕЭКГ как ключ допуска. Внедрение предложенного формата карты во взаимодействии с Единым государственным электронным банком данных, в значительной степени облегчит работу правоохранительным органам по недопущению распространения в российском секторе глобальной сети информации, противоречащей законодательству. Пользователей Сети можно будет регистрировать при помощи карты ЕЭКГ. Несовершеннолетние пользователи, могут посещать сайты, находящиеся в открытом доступе, не содержащие информацию, которая могла бы не соответствовать их возрастному цензу. На сайты можно накладывать возрастной ценз не формально, как это происходит сейчас, а действительно эффективно ограничивать доступ. Потребуется разработать технологию маркировки на авторство всей информации, вносимой в сеть, помечаться она должна просто, как отпечатки пальцев, но применительно к виртуальному миру. Например, загруженная в интернет фотография, или любой иной файл получает в свойствах устойчивый маркер автора с его электронной подписью. С одной стороны, это позволяет разработать комплекс мер по защите авторских прав, с другой – комплекс мер по предотвращению распространения информации порочащей честь и достоинство человека. А так же позволит наказывать персонально за распространение любой информации, запрещённой к публикации или порочащей честь и деловую репутацию. Социальные сети, форумы, интернет издания, СМИ смогут предложить своим подписчикам на выбор: указывать некий псевдоним, реальное имя, или и тот и другой формат идентификации, но в регистрационной анкете всегда вносятся персональные данные конкретного человека. Это поможет в значительной степени сказаться на статусе той, или иной интернет площадки, позволит исключить регистрацию одного пользователя под разными именами, с целью манипулирования общественным мнением, создавая видимость поддержки большинством.



    "...Да что ж такое-то опять, а?.. Как же это долбаный Труш уже достал всех тем, что тыкает в свои же ранее напечатанные тексты, и в который раз оказывается прав, мм?!!.. достал уже! Закрыть ему доступ в интернет нафиг!.. "

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Декстор

    ЖОРДЖio

    Чиновники, мэры, губернаторы, администрация не способствует развитию спорта в Амурской области. в городе Зея нет не одной секции борьбы, самбо.



    Создай секцию, в чём вопрос?



    в финансировании тех, кто будет вести занятия с детьми, у родителей детей может не быть свободных денежных средств, ибо северные надбавки, которые, по задумке, должны быть компенсацией неудобств проживания в холодном климате, по факту стали лишь источником покрытия локальной инфляции потребительских товаров, не секрет, что в городе Зея все продукты дороже чем в Благовещенске в два раза ибо там и прочие траты выше чем в Благовещенске. Таким образом, мы видим разницу лишь в количестве бумаги, отдаваемой за тот же самый уровень жизни, что и в Благовещенске, но при гораздо более худших климатических условиях

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Как достали эти членомеры. Человек погиб, а они своём, ска, в каждой ветке грызутся...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    paravis

    Как достали эти членомеры. Человек погиб, а они своём, ска, в каждой ветке грызутся...



    ага, и что делать то? Погиб, ну, отчего погиб?. Постоим с грустным лицом, по-скорбим и пойдём дальше?.. Чо делать то?.. Близ высоток стараться не хоить, на всякий случай, или как?

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Сергей Труш

    oenesterov

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Внешкольных занятий и сейчас хватает. Чтоб было как в СССР надо лишить детей компьютера и интернета. Да и тебя бы не помешало этого лишить.



    Га, а то я видя истинную картину не позволяю тебе врать о росте надоев, правда ж?



    А ты вообще кто такой, чтобы кому-то что-то позволять или запрещать?

    Кстати, о кружках. Вот и займись, организуй. Всяко лучше, чем на форуме клаву топтать.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Сергей Труш

    не секрет, что в городе Зея все продукты дороже чем в Благовещенске в два раза



    вообще-то секрет.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    58 минут назад

    DrDimon

    Сергей Труш

    oenesterov

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Внешкольных занятий и сейчас хватает. Чтоб было как в СССР надо лишить детей компьютера и интернета. Да и тебя бы не помешало этого лишить.



    Га, а то я видя истинную картину не позволяю тебе врать о росте надоев, правда ж?



    А ты вообще кто такой, чтобы кому-то что-то позволять или запрещать?

    Кстати, о кружках. Вот и займись, организуй. Всяко лучше, чем на форуме клаву топтать.



    Я, граждан Российской федерации, который во исполнении своего гражданского долга стоит на страже интересов государства и граждан. Что не так?

  • Стриж72

    Стриж72
    30 минут назад

    Сергей Труш

    идиотизм. Займите детей в детские кружки, как это было в тоталитарном СССР, и они не займут себя сами этой бредятиной.



    Сравнили СССР, где кружки и допшколы были БЕСПЛАТНЫ ,сейчас кружки платные , не у всех родителей есть деньги водить на кружки ребенка, тем боле в 2-3 . Один кружок это 2-3 занятия в неделю и все. Работать надо профессионалам. с этой проблемой на государственном уровне . Нет гарантии , что некто непроводит эксперименты на детях с одобрения властьимущих. Зомбирование идет и с ТВ , СМИ и на взрослых. Взрослым - псевдополитика, детям - игры подчинения .

  • shock

    shock
    25 минут назад

    Толку с кружков и секций, спорт например, дальнейшего развития требует. Сборы, соревнования там всякие .... а на какие деньги?

    Толку силы вкладывать

  • oenesterov

    oenesterov
    23 минуты назад

    Сергей Труш

    Я, граждан Российской федерации, ..... Что не так?



    да что-то не так... :)

  • oenesterov

    oenesterov
    21 минута назад

    shock

    Толку с кружков и секций, спорт например, дальнейшего развития требует. Сборы, соревнования там всякие .... а на какие деньги?

    Толку силы вкладывать



    правильно, поэтому пусть весь день в "в контакте" сидят, покормил и хватит...

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    16 минут назад

    oenesterov

    shock

    Толку с кружков и секций, спорт например, дальнейшего развития требует. Сборы, соревнования там всякие .... а на какие деньги?

    Толку силы вкладывать



    правильно, поэтому пусть весь день в "в контакте" сидят, покормил и хватит...



    Ага, а на секции чтоб детям заработать нужно БОЛЬШЕ работать.. сутки напролёт, ведь это ж во благо, а не по тому,ч то Власти не понимают сути своей задачи.

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