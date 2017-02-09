В Тынде подросток спрыгнул с 16-этажки

Фото: amur-science.ru

Вечером в субботу, 4 марта, в городе Тында Амурской области подросток спрыгнул с 16-этажного дома. Известно, что он 2001 года рождения, учился в гимназии № 2. Как сообщили в пресс-службе амурского управления МВД, информация о случившемся поступила в 20:20. На место выезжала оперативно-следственная группа. Подробности устанавливаются.

В одну из социальных сетей подросток заходил в субботу в 20 часов вечера. В профиле установлен статус «Сейчас всё закончится». Последняя запись датирована 3 марта, время 14:35: «А там посмотрим. На что посмотрим? На мой труп?» Люди в комментариях к ней с ночи пишут соболезнования. Некоторые считают, что молодой амурчанин покончил с жизнью из-за игры «Синий кит». Она рассчитана на подростков. Модератор дает разного рода задания, последнее должно привести к смерти.

Семья погибшего в Тынде известна, люди занимаются предпринимательской деятельностью. Выходцы из Бурятии.

В школе говорят, подросток был спокойный, адекватный.

Просмотров всего: 7109

#происшествия #Тында

распечатать