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В Сковородинском районе на трассе сломался автомобиль

В Сковородинском районе на трассе сломался автомобиль
Фото: dnevniki.ykt.ru

В Сковородинском районе на федеральной трассе сломался автомобиль, в котором было два человека – водитель и пассажир. Происшествие произошло утром в субботу, 4 марта, на трассе Чита – Хабаровск в районе ручья Шкарубинского. На помощь к потерпевшим пришли спасатели.

Водитель автомобиля позвонил дежурному поисково-спасательной группы города Сковородино Амурского центра ГЗ и ПБ. Он объяснил сложившуюся проблему и описал местонахождение автомобиля. На помощь выехала оперативная группа ПСГ Сковородина в составе двух человек и одной единицы техники.

Спасатели доставили водителя и пассажира в село Невер к магазину запчастей. В медицинской помощи люди не нуждаются. Ремонт автомобиля проведут своими силами, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 701

#происшествия #транспорт

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • PRO

    PRO
    2 часа назад

    Breaking news!

  • atasy

    atasy
    1 час назад

    Офигеть новость. Сенсация прямо:)

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    тут нам пытаются донести, что мчс не просто так наши налоги тратит... 2018 же на носу...

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    "Водитель автомобиля позвонил дежурному поисково-спасательной группы города Сковородино Амурского центра ГЗ и ПБ...." Канечно же у всех в мобильнике его номер в начале списка))

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    тортик53

    "Водитель автомобиля позвонил дежурному поисково-спасательной группы города Сковородино Амурского центра ГЗ и ПБ...." Канечно же у всех в мобильнике его номер в начале списка))



  • Graf1977

    Graf1977
    45 минут назад

    да не это нам пытаются донести, что кнопка ГЛОНАСС в каждом автомобиле просто жизненно необходима )))

  • тортик53

    тортик53
    45 минут назад

    Гугл выдает на поиск номер того "дежурного" только эту новость.... Ну опубликуйте то номер чтоли... Если найдете)

  • тортик53

    тортик53
    31 минута назад

    Фотку сперли с якутского ресурса... Надо было выезжать на место проишествия)

  • тортик53

    тортик53
    13 минут назад

    Да, якуты тоже эту фотку сперли 2 года назад откуда то. Только не указали источник.

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