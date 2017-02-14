В Сковородинском районе на трассе сломался автомобиль

Фото: dnevniki.ykt.ru

В Сковородинском районе на федеральной трассе сломался автомобиль, в котором было два человека – водитель и пассажир. Происшествие произошло утром в субботу, 4 марта, на трассе Чита – Хабаровск в районе ручья Шкарубинского. На помощь к потерпевшим пришли спасатели.

Водитель автомобиля позвонил дежурному поисково-спасательной группы города Сковородино Амурского центра ГЗ и ПБ. Он объяснил сложившуюся проблему и описал местонахождение автомобиля. На помощь выехала оперативная группа ПСГ Сковородина в составе двух человек и одной единицы техники.

Спасатели доставили водителя и пассажира в село Невер к магазину запчастей. В медицинской помощи люди не нуждаются. Ремонт автомобиля проведут своими силами, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

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#происшествия #транспорт

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