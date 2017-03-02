Расходы Китая на оборону в 2017 году увеличатся на 7 %

Фото: lenta.ru

КНР увеличит расходы на оборону в 2017 году на 7 %. Об этом на пресс-конференции накануне открытия пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва заявила его официальный представитель Фу Ин. Она уточнила, что расходы составят 1,3 % от ВВП страны, добавив, что военные расходы США достигли больших размеров, сообщает «Лента.ру».

Официальный представитель ВСНП отметила, что военные расходы растут исходя из рекомендации участникам конференции по безопасности в Мюнхене увеличить размер трат до 2 % ВВП.

По словам Фу Ин, за прошедшие десятилетия произошли крупные конфликты и войны, ставшие причиной внушительного материального ущерба и потока беженцев. При этом Китай ни разу не нанес вред другой стране, подчеркнула она.

Комментируя ситуацию с приграничными спорами и спорами на море, Фу Ин отметила, что власти страны призывают к мирному разрешению разногласий путем диалога и консультаций. Ситуация в Южно-Китайском море, по ее словам, улучшается, и будущее стабильности в регионе во многом зависит от действий США.

В 2016 году военный бюджет Китая планировалось увеличить на 7,6 процента по сравнению с предыдущим годом — до 954 миллиардов юаней (около 146 миллиардов долларов). Расходы на 2015 год были запланированы на уровне 887 миллиардов юаней, что на 10,1 процента превышало уровень предыдущего года.

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