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Сегодня, 18:23 5

Юные ученые Благовещенска: прибор по очистке воды и автомат из картона (фото)

Юные ученые Благовещенска: прибор по очистке воды и автомат из картона (фото)

156 исследовательских работ написали ученики благовещенской школы № 11 для научно-практической конференции. В борьбе участвовали школьники практически всех возрастов, начиная со 2 класса. И в оригинальности идей малыши нередко превосходили своих старших товарищей.

В секции «Изобретательство» признанным лидером считается четвероклассник, при этом не первый год. Вместе с папой он ежегодно представляет изобретение, которое имеет оригинальное решение и работает на практике. Так, в этом году семейное конструкторское бюро создало прибор по очистке воды, который работает на солнечной батарее.

Другие конкурсанты также предлагали изобретения, применимые в жизни: средство автополива, систему сигнализации, прибор, создающий электричество.

Работы могли быть не только практическими, но и теоретическими. Тема одной школьницы в секции «Математика» звучала так: «Тригонометрические функции в медицине». Докладчица поясняла, как можно использовать тригонометрию при изучении электрокардиограммы.

Медицина проникла и в краеведческую тематику. Еще одна ученица написала доклад на тему «История Амурской областной клинической больницы».

Творческий подход был в основе многих работ. Так, один из школьников – второклассник – выращивал лук в разных средах. Например, в соляном растворе, в синьке и других. А затем оценивал, как эти среды влияют на рост лука. Его коллега постарше изготовил из бумаги и картона точные копии автоматов Калашникова и М-16.

В каждой секции будет отобрано по самому лучшему докладу, которые направят на городскую научно-практическую конференцию. Она пройдет 23-25 марта 2017 года.

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#дети #образование #школа

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Ребятки молодцы

  • Киса

    Киса
    2 часа назад

    Вообще-то участвовали школьники начиная с 1-ого класса

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    Британские ученные нервно курят...

  • Морской человек

    Морской человек
    41 минута назад

    Хорошая идея проводить такие конкурсы. В Советском Союзе тоже такие проводились и некоторые идеи ДАЖЕ внедрялись в производство. Ребята молодцы!!!

  • Br35

    Br35
    29 минут назад

    Реально крутые вещи радуют глаз и душу. Даже если помог сделать папа, потом все равно мысль пойдет дальше. Конечно, во многом всё зависит от родителей.

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