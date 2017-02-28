В Благовещенске на проруби реки Зеи определяли «Железного человека»

В Благовещенске проходят традиционные для Благовещенска и уникальные для всего остального мира соревнования «Железный человек». 54 человека решили посостязаться в необычном двоеборье – плавании в холодной воде на дистанции 25 метров – и беге на 100 метров. Желающие также могли поднимать гири весом 16, 24 и 32 килограмма.

В 2017 году, кроме благовещенцев, в соревнованиях приняли участие пловцы из Тынды, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска. Кроме того, на старт вышли иностранные участники из Харбина и Хэйхэ. «У нас тоже занимаются таким видом спорта, – рассказывает один из них. – Я увлекаюсь плаванием уже три года. Очень хорошо для здоровья».

Самому юному участнику соревнований было семь лет. Им оказался сын известного амурского спортсмена Александра Брылина. Статус самого возрастного «железного человека» традиционно держит за собой 87-летний Владимир Шатков. Однако в этом году серьезную конкуренцию ему составила спортсменка из Хабаровска. В свои 78 лет она проплыла и пробежала дистанцию наравне с остальными. По ее словам, плавала она всю жизнь, а вот бегала впервые.

Один из организаторов соревнований Александр Брылин рассказал, что в среднем обе дистанции двоеборья занимают около минуты. И львиную долю времени занимают не бег и не плавание, а одевание. «Выбравшись из проруби, спортсмен обязан надеть на себя обувь, шапку и перчатки – только после этого можно бежать. Это важное условие для того, чтобы спортсмены не отморозили конечности. Так вот именно надевание перчаток отнимает больше всего времени», – рассказал Александр Брылин.

Двоеборье прошло 4 марта. В воскресенье, 5 марта, участники «Железного человека» примут участие в в марафонских заплывах на нескольких дистанциях.

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