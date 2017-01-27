Известные в Приамурье люди выразили соболезнования в связи с кончиной Владимира Сушкова

Минувшей ночью после долгой болезни скончался Владимир Сушков. Политики и бизнесмены Амурской области, знакомые с ним, вспоминают об известном предпринимателе, практически создавшем пассажирский порт АмурАССО.

Мэр Благовещенска Валентина Калита: «От имени администрации города Благовещенска и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам в связи с уходом из жизни Владимира Николаевича Сушкова. Владимир Николаевич навсегда останется в нашей памяти как профессионал, ответственный и талантливый руководитель, целеустремленный человек. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах!».

Экс-губернатор Амурской области Олег Кожемяко рассказал, что прекрасно помнит Владимира Сушкова. «Конечно, когда я был губернатором Амурской области, мы много работали вместе. Это человек, который вырос в Приамурье, состоялся как руководитель, как предприниматель. Он создал, на мой взгляд, крупнейшую компанию по речным перевозкам на Дальнем Востоке. Компания постоянно развивалась, закупались новые теплоходы. Что бы там ни говорили, а пассажирские перевозки и летом, и зимой, и в межсезонье были организованы. Он был уважаемым человеком. Знаю, что активно занимался благотворительностью. Я хочу выразить свои соболезнования в связи с кончиной Владимира Николаевича. Он отдал свою жизнь родному региону», – сказал Олег Николаевич.

Руководитель строительной компании и депутат областного заксобрания Александр Синьков знал Владимира Сушкова давно. «Замечательный человек! Работяга, своим трудом всего добился. Сколько его помню, всегда работал, занимал активную жизненную позицию. Светлая ему память!» – высказался Александр Николаевич.

Владимир Курякин много лет проработал вместе в Владимиром Сушковым. «Это человек, который создал известное ныне предприятие "Пассажирский порт АмурАССО". Всё появилось благодаря его терпению, его усилиям. Именно при нем появился порт, один из немногих, который имеет новый флот. Владимир Николаевич развивал не только пассажирские, но и грузовые перевозки, – рассказал Владимир Михайлович. – У меня о нем сохранились только теплые воспоминания».

Руководитель «Амурской ярмарки» Анатолий Телюк был знаком с Владимиром Сушковым четверть века. «Мы с ним вместе начинали. Можно сказать, что Владимир Николаевич находился у истоков предпринимательства. Даже не амурского, а дальневосточного – его интересы были шире, чем Амурская область. Он встал на ноги, создал предприятие – весьма уважаемое. Очень болел и переживал от того, что пропадает знаменитый амурский флот. В то время, когда у государства не было средств, он способствовал развитию транспортных связей с Китаем. И в политику он пошел, чтобы отстаивать там интересы амурского предпринимательства», – рассказал Анатолий Васильевич.

Бывший мэр Благовещенска Александр Колядин много лет сотрудничал с Владимиром Сушковым: «Я его знал хорошо, и у меня о нем были хорошие впечатления. Порядочный человек и предприниматель успешный. Много сделал для развития отношений между Россией и Китаем».

Свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Амурской области Александр Козлов: «Это невосполнимая утрата для амурского флота, для всей области, для всех нас. Ушел из жизни замечательный человек – умный, порядочный, решительный. Его заслуги перед нашим регионом очень высоки. Владимир Николаевич был блестящим управленцем и профессионалом высочайшего класса.

Коренной амурчанин, он всю жизнь посвятил укреплению и развитию экономики родного Приамурья. Владимир Николаевич много лет работал в сельском хозяйстве Амурской области, затем возглавил пассажирский порт Благовещенска. За неоценимый вклад в развитие транспортной отрасли региона был удостоен званий «Отличник речного и морского флота», «Почетный работник транспорта Российской Федерации», «Заслуженный речник Амура».

Огромный опыт, грамотный подход к делу и стремление приносить пользу своей Родине всегда вызывали уважение у амурчан. Поэтому он дважды был избран депутатом Законодательного Собрания и прилагал все усилия к тому, чтобы на законодательном уровне решать задачи, направленные на развитие экономики области.

Мы запомним Владимира Николаевича Сушкова таким, каким он был: талантливым руководителем, справедливым и добрым другом, мудрым и отзывчивым человеком. И сохраним эту память в своих сердцах».

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