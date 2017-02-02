Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 12:10 1

«Амурупрадор» подписал 55 соглашений об эксплуатации дорог

«Амурупрадор» подписал 55 соглашений об эксплуатации дорог
Фото: www.photoukraine.com

Министерство транспорта и строительства области продолжает работу по подписанию соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с сельхозпроизводителями в сезон активной эксплуатации автомобильных дорог. В результате встречи с администрацией Константиновского района и представителями минтрансстроя области в «Амурупрадор» поступило 15 подписанных соглашений.

Представители министерства транспорта и строительства Амурской области совместно с «Амурупрадором» выезжают в районные центры области, проводят консультативные встречи с сельхозпроизводителями, разрабатывают совместные действия по соблюдению федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». 2 марта состоялась рабочая поездка в Тамбовский район. Следующим этапом будет работа по определению и документированию конкретных съездов с основной дороги к участкам сельхозработ.

Несанкционированные съезды с основных дорог, несоблюдение норм эксплуатации, повреждение дорожной инфраструктуры крупногабаритными транспортными средствами – всё это ведет к аварийности и нанесению ущерба другим участникам дорожного движения. За нарушение норм эксплуатации автомобильных дорог федеральным законом РФ в сфере дорожной деятельности предусмотрена ответственность в виде административных штрафов.

Целью соглашения является экономия бюджетных средств, совместная ответственность за обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и придорожных полос, используемых при осуществлении сельскохозяйственной деятельности на территории Амурской области.

На сегодняшний день 55 соглашений в 10 районах Амурской области уже подписаны, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 339

#областная власть #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Бред-28

    Бред-28
    9 минут назад

    От ям и рытвин на дороге

    Кому - понос, кому - запор.

    А кто и вовсе сломит "роги",

    Коль мчит по ней во весь опор.

    Нам этих дыр знаком хозяин,

    Об ём особый разговор.

    Ремонтник центра и окраин

    Родной амурский "Упрадор".

    Как всё прекрасно на бумаге!

    Здесь - магистраль, там - автобан!

    А под колёсами - овраги

    И поперёк - большой чурбан.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 12

В субботу утром в Благовещенске увидели работу пятничного парковщика
Общество 25

В Москве скончался Владимир Сушков
Происшествия 1

На месте железнодорожной аварии в Арге восстановлено движение
Происшествия 2

Из-за ЧП на амурской станции Арга будут задержаны пять пассажирских поездов