«Амурупрадор» подписал 55 соглашений об эксплуатации дорог

Фото: www.photoukraine.com

Министерство транспорта и строительства области продолжает работу по подписанию соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с сельхозпроизводителями в сезон активной эксплуатации автомобильных дорог. В результате встречи с администрацией Константиновского района и представителями минтрансстроя области в «Амурупрадор» поступило 15 подписанных соглашений.

Представители министерства транспорта и строительства Амурской области совместно с «Амурупрадором» выезжают в районные центры области, проводят консультативные встречи с сельхозпроизводителями, разрабатывают совместные действия по соблюдению федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». 2 марта состоялась рабочая поездка в Тамбовский район. Следующим этапом будет работа по определению и документированию конкретных съездов с основной дороги к участкам сельхозработ.

Несанкционированные съезды с основных дорог, несоблюдение норм эксплуатации, повреждение дорожной инфраструктуры крупногабаритными транспортными средствами – всё это ведет к аварийности и нанесению ущерба другим участникам дорожного движения. За нарушение норм эксплуатации автомобильных дорог федеральным законом РФ в сфере дорожной деятельности предусмотрена ответственность в виде административных штрафов.

Целью соглашения является экономия бюджетных средств, совместная ответственность за обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и придорожных полос, используемых при осуществлении сельскохозяйственной деятельности на территории Амурской области.

На сегодняшний день 55 соглашений в 10 районах Амурской области уже подписаны, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 339

#областная власть #транспорт

распечатать