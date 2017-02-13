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В России производство водки в январе 2017 года выросло на 66 %

В России производство водки в январе 2017 года выросло на 66 %
Фото: life72.org

Производство водки в январе 2017 года в России по сравнению с январем прошлого года выросло на 66 %. Эти данные следуют из опубликованного ежемесячного доклада Федеральной службы государственной статистики под названием «Социально-экономическое положение России», сообщает РБК.

Как уточнили в Росстате, в этом месяце в 2017 году было произведено 4,4 миллиона декалитров водки. При этом, по сравнению с декабрем 2016 года, производство этого спиртного напитка сократилось на 48,2 %. А производство игристых и шампанских вин, в свою очередь, в январе по сравнению с этим же периодом прошлого года выросло на 7,9 % и составило 543 тысячи декалитров.

Ранее, согласно отчету Федеральной службы государственной статистики за 2016 год, стало известно о том, что в прошлом году производство водки выросло на 16,1 % по сравнению с 2015 годом. Как отмечали в Росстате, всего за этот период в России было произведено 73,2 миллиона декалитров напитка. Документ был опубликован в декабре 2016 года.

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#торговля #экономика

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Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • CherrySweet

    CherrySweet
    4 часа назад

    а потом плакают, что россияне пить стали больше..

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Ну надо же. А предыущие губеры так старались, чтоб хотя бы амурчане стали трезвее: спиртзавод убили, ликёрку прихлопнули. комендантский-алкочас ввели. А россияни всё бухают и бухают. И специализированных магазинов полно. Почти на каждом углу.

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