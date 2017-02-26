В субботу утром в Благовещенске увидели работу пятничного парковщика

Утром в субботу, 4 марта, жители жилого дома, расположенного неподалеку от школы № 4, обнаружили у себя во дворе работу неизвестного парковщика, который поставил автомобиль, видимо, в пятницу вечером. Иномарка съехала с парковочной площадки и задом почти уперлась в дерево.

По всей видимости, давая задний ход, водитель слишком увлекся. Автомобиль вылез за бордюр, ограничивающий парковочную площадку. Иномарка села дном на бетонные блоки, а задние колеса ее практически висели в воздухе.

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#происшествия #транспорт

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