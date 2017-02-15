В Москве скончался Владимир Сушков

В ночь с 3 на 4 марта в Москве после продолжительной болезни скончался известный в Амурской области бизнесмен Владимир Сушков. Ему было 62 года.

Председатель правления ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» Владимир Сушков отошел от дел несколько лет назад, он боролся с тяжелым заболеванием.

Владимир Николаевич родился в селе Среднебелая Ивановского района. Трудовой путь начинал инженером. Дважды избирался депутатом в амурское заксобрание. В 2016 году досрочно сложил с себя полномочия.

«День и место прощания пока еще не определены», – сообщил коррепонденту Амур.инфо генеральный директор ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» Алексей Лазуткин.

Владимир Сушков имел звания: Отличник речного и морского флота; Почетный работник транспорта Российской Федерации; Заслуженный речник Амура. Награжден медалью «300 лет российскому флоту», медалью «За верность Родине», медалью МЧС «За усердие». Был награжден Благодарственным письмом Президента Российской Федерации; Почетной грамотой администрации Амурской области; Благодарственным письмом законодательного собрания, Благодарностью председателя Законодательного собрания Амурской области.

Имел нагрудные знаки «В память 200-летия управления водяными и сухопутными сообщениями», «10 лет Росморречфлоту».

С 2006 года был академиком Международной академии транспорта; почетным академиком Европейской академии экономики и бизнеса.

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