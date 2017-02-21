Лолита в «Вечернем Урганте» поделилась впечатлениями о Благовещенской таможне

Певица Лолита в эфире программы «Вечерний Ургант» подарила ведущему часы за пять долларов, которые купила в Хэйхэ. Кроме того, она рассказала, как работает таможня в Благовещенске. «У меня большой тур был по Дальнему Востоку, и выходной случился в Благовещенске. А там всего 800 метров – и как было не перейти границу?» – рассказала певица.

«Но самое интересное, это даже не Китай. А то, что таможня арендует помещение у мужика, а мужик продает билеты. И короче, это самый крутой мужик в стране», – раскрыла Лолита зрителям секреты работы Благовещенской таможни.

О том, как певица ездила в Хэйхэ, она активно показывала у себя в Instagram.

«Таможня работает с 9 часов утра до половины пятого. Мы из Хабаровска приехали в семь часов утра и к 12-ти были в Китае. Я премировала коллектив поездкой в Китай. Билеты в автобус – ехать 800 метров – стоят 3 000 рублей. Очень больно ехать – автобус очень жесткий. Поэтому там я сразу пошла в аптеку», – рассказала Лолита.

Затем она показала в эфире товары, которые купила – шапочку за 600 рублей, термос и шарик для лечения бронхита. И убедила Ивана Урганта выпить лечебного чая.

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#Китай #отдых

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