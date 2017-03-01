На месте железнодорожной аварии в Арге восстановлено движение

В час ночи субботы, 4 марта, было восстановлено движение по одному пути станции Арга на железнодорожном участке Свободный – Белогорск. Ранее, 3 марта, здесь произошла авария: столкнулись грузовой автомобиль и поезд. В результате происшествия погибли три человека.

Как сообщает сайт ЗабЖД, машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение локомотива с автомобилем не удалось. Причиной происшествия явилось грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения – пересечение железнодорожного переезда при запрещающих показаниях переездной сигнализации.

Электровоз и 13 вагонов в результате столкновения сошли с рельсов. В результате происшествия был нарушен габарит соседнего пути, повреждены локомотив, стрелочный перевод, устройства контактной сети, сто метров верхнего строения пути.

После ЧП пришлось задержать движение трех пассажирских поездов: № 326 Нерюнгри – Хабаровск, № 1 Владивосток – Москва, № 81 Благовещенск – Тында. Пассажиры поездов были обеспечены дополнительным питанием и питьевой водой, в вагонах поддерживался оптимальный температурный режим. Пресс-служба областного правительства также сообщила, что была организована автобусная перевозка 61 пассажира поезда № 326 из Свободного в Белогорск.

Для ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда со станций Магдагачи, Шимановская, Белогорск.

После восстановления пути все три состава отправлены по маршруту следования.

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