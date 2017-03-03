В Благовещенске наградили победителей конкурса «Педагог года»

В Благовещенске 3 марта определили победителей городского этапа конкурса «Педагог года». Конкурсные испытания шли два дня на базе первой гимназии и детсада № 19. В итоге в областном этапе будут участвовать двое – учитель Владислав Малиновский из школы № 14 и воспитатель прогимназии Оксана Хандий.

Тренер детской хоккейной команды «Форвард» Евгений Кислов признан лучшим преподавателем дополнительного образования Благовещенска.

«Влад Малиновский – большой молодец! Его ученики – призёры разных олимпиад, сам он занимается с учениками историей и обществознанием, готовит к дебатам, ведёт репетиторство. Большой молодец, большой патриот и мой добрый друг. Приятно, когда учителем года стал молодой парень 26 лет. За такими будущее. Поздравляем!» – сообщил один из друзей победителя Влада Малиновского.

В конкурсе участвовали 22 педагогических работника образовательных организаций города: 12 учителей общеобразовательных организаций, 8 педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 2 педагога организаций дополнительного образования. В программе конкурса были учебные занятия, решение педагогических ситуативных задач, мастер-классы и другое.

Торжественное закрытие конкурса прошло 3 марта в ОКЦ. Победители городского этапа конкурса «Педагог года» получили денежные премии.

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