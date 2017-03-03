Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4марта
Предыдущая новость Следующая новость
3 марта 2017, 20:19 0

В Благовещенске наградили победителей конкурса «Педагог года»

В Благовещенске 3 марта определили победителей городского этапа конкурса «Педагог года». Конкурсные испытания шли два дня на базе первой гимназии и детсада № 19. В итоге в областном этапе будут участвовать двое – учитель Владислав Малиновский из школы № 14 и воспитатель прогимназии Оксана Хандий.

Тренер детской хоккейной команды «Форвард» Евгений Кислов признан лучшим преподавателем дополнительного образования Благовещенска.

«Влад Малиновский – большой молодец! Его ученики – призёры разных олимпиад, сам он занимается с учениками историей и обществознанием, готовит к дебатам, ведёт репетиторство. Большой молодец, большой патриот и мой добрый друг. Приятно, когда учителем года стал молодой парень 26 лет. За такими будущее. Поздравляем!» – сообщил один из друзей победителя Влада Малиновского.

В конкурсе участвовали 22 педагогических работника образовательных организаций города: 12 учителей общеобразовательных организаций, 8 педагогических работников дошкольных образовательных организаций и 2 педагога организаций дополнительного образования. В программе конкурса были учебные занятия, решение педагогических ситуативных задач, мастер-классы и другое.

Торжественное закрытие конкурса прошло 3 марта в ОКЦ. Победители городского этапа конкурса «Педагог года» получили денежные премии.

Просмотров всего: 792

#конкурсы

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

В Кремле не понимают стремление бойкотировать «Евровидение» в Киеве
Культура

Благовещенских любителей и участников самодеятельных театров ждет очередной фестиваль
В России и мире

Милонов призывает Эрнста бойкотировать «Евровидение» в Киеве
Общество 3

Конкурс «Магия моды–2017» пройдет без традиционного дефиле