Из-за ЧП на амурской станции Арга будут задержаны пять пассажирских поездов

После трагедии на железнодорожной станции Арга в Серышевском районе Амурской области уже задержан один пассажирский поезд, ожидается задержка ещё пяти составов. ЗИЛ выехал на пути, машинист применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния предотвратить столкновение локомотива не удалось, сообщает пресс-служба ЗабЖД.

По данным ведомства, «причиной происшествия явилось грубое нарушение водителем автомобиля правил дорожного движения – пересечение железнодорожного переезда при запрещающих показаниях переездной сигнализации». В автомобиле на момент происшествия были водитель и два пассажира, от полученных травм все они скончались на месте. Как сообщало Амур.инфо, у водителя сегодня был день рождения. Мужчине исполнилось 32 года.

Как сообщает пресс-служба амурского управления МЧС, в результате аварии будут задержаны три пассажирских поезда: № 326 сообщением Нерюнгри –Хабаровск, № 1 Москва – Владивосток и № 81 Благовещенск – Тында. Пассажирский поезд № 326 Нерюнгри – Хабаровск, в котором находятся 196 пассажиров, остановлен на станции Свободный. Движение поездов сообщением Москва – Владивосток и Благовещенск – Тында будет приостановлено по их прибытии на станцию Белогорск.

В результате происшествия нарушен габарит соседнего пути, повреждён локомотив, стрелочный перевод, устройства контактной сети. В ликвидации последствий аварии задействованы 102 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России 23 человека.

К месту схода направлены восстановительные поезда со станций Магдагачи, Шимановская, Белогорск. В ОАО «РЖД» и управлении Забайкальской железной дороги работают оперативные штабы по координации восстановительных работ.

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