Пропавшего подростка из Екатеринославки нашли в подвале

В селе Екатеринославка Октябрьского района найден подросток, которого искали несколько дней. 3 марта полицейские обнаружили его в подвале одного из многоквартирных домов в селе по улице Пионерской. Сейчас он и его родители находятся в отделе полиции.

Медработники осмотрели юношу, телесных повреждений не обнаружено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает амурское управление МВД России.

27 февраля Артём Березин ушёл из дома в школу и не вернулся. Родители обратились в полицию. Стражи порядка опросили друзей и знакомых пропавшего подростка, проверили места его возможного появления, а также чердаки и подвальные помещения домов, в том числе в соседних населённых пунктах.

Как стало известно Амур.инфо, Артем уже несколько раз уходил из дома.

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#происшествия

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