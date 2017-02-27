У водителя ЗИЛа, попавшего под поезд в Амурской области, сегодня день рождения

Как стало известно ИА «Амур.инфо», у водителя грузовика, попавшего под поезд в Серышевском районе, сегодня, 3 марта, день рождения. Ему исполнилось 32 года, он 1985 года рождения. По словам очевидцев, двоих погибших опознать очень трудно.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», на железнодорожном переезде на станции Арга столкнулись ЗИЛ и грузовой поезд. По информации амурского управления МВД, предварительная причина произошедшего – проезд на запрещающий сигнал светофора.

В данный момент блокировано движение поездов в обоих направлениях – с рельсов сошли локомотив и 10 порожних полувагонов. Блокирован проезд и на самом переезде.

По некоторой информации, автомобиль принадлежал одной из свободненских организаций. По другим данным, ЗИЛ принадлежал жителю одного из сёл Серышевского района.

«Пьяные, водка валяется, недопита. Кузов от ЗИЛа валяется, вагоны друг на друге, опоры, короче жесть тут», – комментирует на видео один из очевидцев.

По словам главы Аргинского сельсовета Игоря Самойлова, видимость в районе переезда – отличная. «Такого ЧП на нашем переезде не было очень давно. Движущиеся поезда видно издалека, стоит светофор. Что произошло, как так получилось – разберутся правоохранительные органы», – отметил Игорь Самойлов.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Серышевскому району. Производится осмотр места происшествия, устанавливаются и опрашиваются очевидцы и свидетели.

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#происшествия #транспорт

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