Специалисты Роспотребнадзора ждут амурчан на день открытых дверей

15 марта специалисты амурского управления Роспотребнадзора, консультационных центра и пунктов Центра гигиены и эпидемиологии проконсультируют жителей региона. В этот день отмечается Всемирный день прав потребителей.

В 2017 году девиз Всемирного дня прав потребителей – Consumer Rights in the Digital Age – «Потребительские права в цифровую эпоху».

В среду, 15 марта, с 9 до 18 часов специалисты будут консультировать всех обратившихся по актуальным вопросам защиты прав потребителей, в том числе о правах потребителя при дистанционном приобретении товаров и услуг. Амурчане смогут безвозмездно получить консультации по всем спорным ситуациям, связанным с приобретением товаров и услуг, помощь в создании претензий и исковых заявлений, сообщает ведомство.

На сайте управления размещены адреса и контакты территориальных отделов ведомства и консультационных пунктов.

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