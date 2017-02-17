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Сегодня, 17:19 0

Российские учёные: уникальное лекарство от рака появится через 3-4 года

Российские учёные: уникальное лекарство от рака появится через 3-4 года
Фото: proufu.ru

Российские учёные проводят доклинические испытания препарата, который может стать прорывом в области лечения раковых заболеваний, включая неизлечимые на сегодняшний день опухоли. Об этом пишут «Известия».

«Наш препарат имеет рабочее название “Белок теплового шока” – по основному действующему веществу. Это молекула, которая синтезируется любыми клетками организма человека в ответ на различные стрессорные воздействия», – рассказал замдиректора Государственного НИИ особо чистых препаратов Федерального медико-биологического агентства РФ, профессор Андрей Симбирцев.

По его словам уникальный препарат способствует усилению иммунного ответа, направленного против новообразования. По результатам экспериментов, в большей части случаев введение курса белка приводило к полному излечению даже на поздних стадиях развития опухоли.

Создать такое вещество помог космический эксперимент, проведённый на борту МКС в 2015 году, когда для рентгеноструктурного анализа действия белка требовалось получить его в виде сверхчистого кристалла.

«Однако в условиях земного притяжения получить его невозможно – белковые кристаллы растут неравномерно. Родилась идея вырастить кристаллы в космосе», – пояснил Симбирцев.

Ожидается, что больные смогут получить новое лекарство через 3-4 года. Именно такой срок потребуется на завершение доклинических исследований. В настоящее время всё упирается в финансирование. Разработчики спасительного препарата рассчитывают на поддержку Минпромторга или Минздрава, что же касается частных инвесторов, то, по словам Симбирцева, специалисты будут «стучаться во все двери», чтобы завершить свою работу.

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#здоровье #космос #наука

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