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Сегодня, 17:22 6

В Амурской области столкнулись автомобиль и грузовой поезд: три человека погибли (фото, видео)

В Амурской области столкнулись автомобиль и грузовой поезд: три человека погибли (фото, видео)

В 16:40 в в Амурской области произошло ЧП на железной дороге на участке Свободный – Белогорск. На станции Арга на переезде столкнулись ЗИЛ и грузовой поезд. В результате происшествия погибли три человека – все они находились в автомобиле.

Как прокомментировали ИА «Амур.инфо» в амурском управлении МЧС России, с рельсов сошли 10 вагонов и локомотив.

«Движение на путях на данный момент перекрыто в обоих направлениях. Повреждены два столба контактной линии. На месте работают специалисты МЧС, в том числе к месту направлены сотрудники из областного управления», – сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Денис Долинин.

Просмотров всего: 4322

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    да что ж такое :(

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Да как так то?

  • ПетровiЧ

    ПетровiЧ
    1 час назад

    Повреждены 2 ОПОРЫ, столбы на погосте.

  • Ксаныч

    Ксаныч
    31 минута назад

    Элементарная невнемательность.Экономия на всем.

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    23 минуты назад

    проскочить хотели:( жаль соболезную

  • sinoptik

    sinoptik
    22 минуты назад

    Разве при прохождении поезда перезд не закрывается? Ну как перед товарняком на Зиле можно было попытаться проскочить??? ((((

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