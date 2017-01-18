В Амурской области столкнулись автомобиль и грузовой поезд: три человека погибли (фото, видео)

В 16:40 в в Амурской области произошло ЧП на железной дороге на участке Свободный – Белогорск. На станции Арга на переезде столкнулись ЗИЛ и грузовой поезд. В результате происшествия погибли три человека – все они находились в автомобиле.

Как прокомментировали ИА «Амур.инфо» в амурском управлении МЧС России, с рельсов сошли 10 вагонов и локомотив.

«Движение на путях на данный момент перекрыто в обоих направлениях. Повреждены два столба контактной линии. На месте работают специалисты МЧС, в том числе к месту направлены сотрудники из областного управления», – сообщил руководитель пресс-службы регионального управления МЧС Денис Долинин.

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