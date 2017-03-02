Осенью 2017 года из Благовещенска могут полететь самолёты в Санья

Фото: avia.mvsm.ru

Впервые из столицы Амурской области могут полететь самолёты в Хайнань, курортную провинцию на юге Китая. Росавиация раздала допуски на международные рейсы. Самый широкий перечень допусков в целом – на китайские маршруты. В списке значится авиакомпания NordStar, которая, вероятно, расширяет лётную программу и планирует летать из Благовещенска в Санья.

Росавиацией для полётов выдан допуск на рейсы два раза в неделю. К выполнению может быть допущен Boeing 737-800.

Перевозчик также согласовывает рейсы из Читы, Улан-Удэ, Кемерова. Сейчас ближайший для благовещенцев пункт, откуда эта компания осуществляет рейсы в Санья, – Хабаровск, вылеты есть по понедельникам, обратные рейсы значатся по воскресеньям.

ИА «Амур.инфо» отправило запрос руководству авиакомпании с просьбой прояснить ее намерения. Там подтвердили – действительно NordStar в данный момент прорабатывает вопрос выполнения рейсов из Благовещенска в Санья начиная с осени 2017 года. Отмечено, что решение воплотят в жизнь исходя из операционной возможности и уже запланированного графика движения воздушных судов. С каким туроператором хотела бы сотрудничать авиакомпания, неизвестно.

Для пребывания на территории острова Хайнань россиянам требуется оформить визу. Осуществляя прямой международный перелёт на Хайнань, пассажиры могут воспользоваться возможностью получения визы по прилете в аэропорт Санья. Для этого необходимо заполнить специальную анкету, а также предоставить сотрудникам службы пограничного контроля аэропорта загранпаспорт и цветную фотографию. Полученная таким образом виза даёт право на пребывание на острове Хайнань в течение 14 дней. Во всех остальных случаях необходимо оформлять визу на общих основаниях в посольстве КНР.

Авиакомпания NordStar – авиационный проект, который входит в группу компаний ПАО «ГМК "Норильский никель"». С 2012 года авиакомпания NordStar входит в число авиаперевозчиков с оборотом более миллиона пассажиров в год.

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