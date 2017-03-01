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Прогноз погоды в Амурской области на 4 марта: без осадков, но ветрено

Прогноз погоды в Амурской области на 4 марта: без осадков, но ветрено
Фото: instagram

В Амурской области 4 марта установится переменная облачность. Ночью будет преимущественно без осадков, днем местами выпадет слабый снег. В отдельных районах в ночное время ожидается туман. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 9-14 метров в секунду.

Температура ночью понизится до минус 24-29 градусов, местами – до минус 34-39. Днем в Приамурье термометры покажут 8-13 градусов ниже нуля, местами по северу – минус 18-23 градусов мороза.

В Благовещенске 4 марта будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Северо-западный ветер ночью усилится до 6-11 метров в секунду, днем – до 8-13 метров в секунду. Температура ночью составит минус 22-24, днем – 10-12 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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