«Остров спасения» хочет построить самоокупающийся многофункциональный центр для животных

В Благовещенске хотят открыть многофункциональный центр для животных. В одном месте планируют расположить вольеры для бездомных хвостатых, ветеринарную клинику, площадки для выставок и дрессировки, а также зоомагазин, кафе, гостиницу. Такие планы у местного приюта «Остров спасения», где сейчас находится около 300 кошек и собак.

На территории «Острова спасения» 39 вольеров, и все они заняты щенками, подростками, взрослыми и совсем старыми животными. В приюте знают, сколько людей покидает Амурскую область, или где закрывается торговая база. Потому что животных из этих мест привозят в приют, так же как и животных, от которых при переезде в другой город отказываются хозяева. Но чаще в «Остров спасения» попадают брошенные на улице собаки и кошки.

«Наверное, мы выполняем работу коммунальных служб, так получается. Хоть бы плату за свет нам снизили с шести рублей, хотя бы, как в частном доме, сделали. Но мы же это сами так решили. Никто нас не заставлял, и поэтому я не думаю, что кому-то из нас тяжело здесь. Наоборот, очень приятно», – поделилась сотрудник приюта «Остров спасения» Алена Волковская.

Приюту «Остров спасения» уже 10 лет. Организация существует за счет неравнодушных людей, которые приносят корм и деньги. Выигрывать в конкурсах по отлову и содержанию бездомных животных приют не может – территория приюта небольшая и не соответствует требованиям техзадания контракта, да и денег на обеспечение контракта нет – а это 30 процентов от всей суммы контракта. Каждый раз эта цифра разная, но всегда неподъемная для организации, существующей на пожертвования.

Строить новые вольеры удается за счет немногочисленных грантов. Но помещений для животных все равно недостаточно, как лекарств и питания.

«У нас постоянно только просьбы – дайте, помогите и так далее. Но чтобы решать действительно эту проблему, нужно создать модель, чтобы она могла самоокупаться. И животных можно было бы содержать за собственные средства. Решить проблему животных можно, только если сделать такое глобальное строительство. И именно сделать центр такой, чтобы все вопросы решались в этом центре, и проблемой занимался центр», – рассказала председатель общественной организации «Остров спасения» Нина Стельмахова.

Сотрудники приюта хотят создать многофункциональный центр. Он объединит все организации по защите животных под одной крышей. На территории расположат вольеры на 1 000 особей, ветеринарную клинику, гостиницу для домашних животных, гостиницу для хозяев с животными, помещение для выставок и дрессировки, общежитие для персонала, кафе, груминг-салон и даже крематорий. В центре смогут оказывать платные услуги для домашних животных и тем самым зарабатывать на содержание бездомных.

Если будут земля и деньги, приют сможет заключить муниципальный контракт на отлов и содержание бездомышей. Зоозащитники уже присмотрели участок. Главное условие – чтобы новый приют находился в черте города, тогда он будет востребованным.

Многофункциональный центр для животных хотят построить в районе пятой стройки – эти земли площадью 10 гектаров принадлежат военным. Раньше там располагались казармы, сейчас – полуразрушенные строения и груды мусора. Под центр нужно 4 гектара земли. «Остров спасения» написал письмо министру обороны РФ, чтобы получить эту территорию. Ответ пока не получен, но зоозащитники надеются, что он будет положительным.

Создание центра, по примерным подсчетам, обойдется в сто миллионов рублей. Где приют возьмет такие деньги, пока не известно.

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#животные #жизнь

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