Осуждённые Приморья гасят долги, делая котлеты и маргарин

Фото: deita.ru

В исправительных учреждениях Приморского края на 9 % скоратилось число осуждённых, имеющих непогашенные денежные иски. Заключённым удаётся гасить долги благодаря запуску новых производств. Об этом ИА «Дейта» рассказали в краевом ГУФСИН.

В прошлом году здесь содержалось 3 037 человек, имеющих непогашенные иски. За год число таких осуждённых уменьшилось на 293 человека. Это стало результатом развития производственных возможностей колоний. Сотрудничество с бизнес-сообществом и иностранными инвесторами помогло освоить и открыть новые производственные объекты, а также увеличить количество рабочих мест для заключённых.

Так, в течение 2016 года было освоено 55 новых видов продукции и дополнительно трудоустроено 455 осуждённых. В списке новых производств – выпуск комбикорма, маргарина, сливочного масла, моющих средств, мясных полуфабрикатов, сушёных овощей, а также пошив новых моделей одежды для различных организаций.

В общей сложности, трудясь на производственных объектах УИС Приморья в 2016 году, осуждённые выплатили по искам около 27 миллионов рублей.

Просмотров всего: 74

#Дальний Восток #закон #производство

распечатать