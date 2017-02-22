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Сегодня, 16:07 37

В Амурской области выросли зарплаты чиновников

В Амурской области выросли зарплаты чиновников
Фото: saitnovostey.ru

В Приамурье выросла заработная плата работников органов государственной власти. К концу 2016 года средний доход превысил 50 000 рублей, годом ранее он держался на уровне 45,9 тысячи. По данным Амурстата, зарплата в федеральных госорганах и вовсе выросла в два раза, сообщает ИА REGNUM.

Среднемесячная заработная плана в федеральных госорганах за январь-декабрь 2016 года составила 60,8 тысячи рублей, в органах государственной власти субъекта – чуть больше 50 тысяч рублей, в органах местного управления – 33,4 тысячи рублей.

При этом за указанный период штаты в полном объёме укомплектованы не были. Так, в федеральных госорганах было утверждено свыше 11,3 тысячи сотрудников, однако по факту работали 10,6 тысячи человек по России. В органах государственной власти субъекта была утверждена 1 761 ставка, фактическая же численность работников к концу 2016 года составляла 1 688 человек. В органах местного самоуправления трудились 4 377 работников вместо 4 508 утверждённых.

Согласно данным за январь – март 2015 года, среднемесячная зарплата работников федеральных госорганов составляла 30,5 тысячи рублей, в органах субъекта – 45,9 тысячи рублей, зарплата муниципальных служащих – почти 35,5 тысячи рублей.

В 2016 году гражданские служащие в среднем по стране получали 115,7 тысячи рублей, что на 4 % больше, чем в 2015 году. Больше всего в среднем получают в аппарате правительства – 228,5 тысячи рублей. На втором месте администрация президента – 218,6 тысячи рублей. Далее следует Счётная палата – 180,7 тысячи рублей.

Просмотров всего: 1472

#Дальний Восток #жизнь #работа

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Комментарии
Показать все (37) Обсудить на форуме
  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    Недавно была статья что зарплаты по 20-30 тр в администрации и тд, поднимали на несколько тысяч, теперь цифра 50.. откуда такие суммы рисуют, непонятно.

    Учитывая зп ГосДумы в 450 тр, капля в море

  • лань

    лань
    3 часа назад

    всех чиновников разогнать,а малоимущим пенсионерам повысить пенсии хотя бы до 10000 рублей,вместо выплачиваемой в 2017 году 8796 рублей,себе нашли деньги повысить,а малоимущим пенсионерам нет,как не стыдно,оставили пенсии на уровне прошлого 2016 года!

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Старший в классе

    Недавно была статья что зарплаты по 20-30 тр в администрации и тд, поднимали на несколько тысяч, теперь цифра 50.. откуда такие суммы рисуют, непонятно. Учитывая зп ГосДумы в 450 тр, капля в море



    Лично меня раздражает тот факт, что некоторые депутаты-пьяницы вообще находятся за тысячи километров от рабочего места и умудряются получать заработную плату. Это новый уровень мошенничества?

  • Просто Дима

    Просто Дима
    3 часа назад

    Не правильно сравнивать работающих людей с пенсионерами! Пенсия никогда не была равно заработанной плате, многие нынешние пенсионеры, до этого получали хорошую оплату

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    3 часа назад

    лань

    всех чиновников разогнать,а малоимущим пенсионерам повысить пенсии хотя бы до 10000 рублей,вместо выплачиваемой в 2017 году 8796 рублей,себе нашли деньги повысить,а малоимущим пенсионерам нет,как не стыдно,оставили пенсии на уровне прошлого 2016 года!



    Вот же, 1 февраля индексировали пенсии на 5,6%. И в апреле будет плановое индексирование на 2,7%. Не говорите о падении пенсии, это не так.

  • Пушоня

    Пушоня
    2 часа назад

    Как то все интересно получается, в конце прошлого года писали что уменьшилась...сейчас что увеличилась...только не понятно от куда цыфра!

  • Уголёк

    Уголёк
    2 часа назад

    Я вот вообще считаю работу чиновника - неблагодарной. Ответственной колоссальная, спрос ещё больше, а если зарплату чуть поднимут - сразу все выть начинают, обвинять во всех грехах смертных. Я манала такую работенку..

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Уголёк

    Я вот вообще считаю работу чиновника - неблагодарной. Ответственной колоссальная, спрос ещё больше, а если зарплату чуть поднимут - сразу все выть начинают, обвинять во всех грехах смертных. Я манала такую работенку..



    Считаете, что работа чиновников ответственная? Поэтому Вы там и не работаете :)) А те кто более проще относятся к ответственности, работают и повышением зп даже не подавятся

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    2 часа назад

    Пушоня

    Как то все интересно получается, в конце прошлого года писали что уменьшилась...сейчас что увеличилась...только не понятно от куда цыфра!



    Поддерживаю!

    На самом деле большинство гос.служащих в нашем белом доме получают не больше 25 тыс. рублей в месяц!

    А от таких игр с цыфрами, которые можно видеть в новости, складывается впечатление, что на гос.службе медом намазано.

    Давно пришел к выводу и всем своим близким советую - работая на себя заработаешь больше!

  • tad75

    tad75
    2 часа назад

    В каком это интересно месте ее подняли?!Урезали ещё в прошлом году. Не обоснованная информация совсем.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Фанат_BLG

    Пушоня

    Как то все интересно получается, в конце прошлого года писали что уменьшилась...сейчас что увеличилась...только не понятно от куда цыфра!



    Поддерживаю!

    На самом деле большинство гос.служащих в нашем белом доме получают не больше 25 тыс. рублей в месяц!

    А от таких игр с цыфрами, которые можно видеть в новости, складывается впечатление, что на гос.службе медом намазано.

    Давно пришел к выводу и всем своим близким советую - работая на себя заработаешь больше!



    Да, что-то с "цыфрами" в вашем белом доме не ладно...

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Myxira

    Фанат_BLG

    Пушоня

    Как то все интересно получается, в конце прошлого года писали что уменьшилась...сейчас что увеличилась...только не понятно от куда цыфра!



    Поддерживаю!

    На самом деле большинство гос.служащих в нашем белом доме получают не больше 25 тыс. рублей в месяц!

    А от таких игр с цыфрами, которые можно видеть в новости, складывается впечатление, что на гос.службе медом намазано.

    Давно пришел к выводу и всем своим близким советую - работая на себя заработаешь больше!



    Да, что-то с "цыфрами" в вашем белом доме не ладно...



    И с троллями администрации тоже)))

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    2 часа назад

    О еще один повод залезть в карман к другим и посчитать. А главное как красиво написано средняя...знаем уж мы эту "среднюю температу"... тем более при их обьемах работы и ответственности можно и повысить....Только так и не понятно как определили,что повысилась... "бабка прошептала"!?

  • Fit

    Fit
    1 час назад

    Мурмысичка

    О еще один повод залезть в карман к другим и посчитать. А главное как красиво написано средняя...знаем уж мы эту "среднюю температу"... тем более при их обьемах работы и ответственности можно и повысить....Только так и не понятно как определили,что повысилась... "бабка прошептала"!?



    Давно стало понятно что АмурИнфо, зачастую просто берет цифры и факты с потолка, а потом в течение дня новость можно несколько раз отредактировать, исправить факты, лиц и так далее

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Да чиновники всё нишие - это факт, у них богатые родственники и однокурсник.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Наверное так и есть. С одной стороны в этой цифре заложены налоги (Подоходный, страховые), с другой, возросшая цифра связана с увеличением руководства, у которых зарплаты весьма немалые.. Сколько там замов у Козлова?

  • Уголёк

    Уголёк
    1 час назад

    Хмык, так тебе же виднее) ты сам сколько лет в чиновниках то ходил?)

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Евгений Шувалов
    лань

    всех чиновников разогнать,а малоимущим пенсионерам повысить пенсии хотя бы до 10000 рублей,вместо выплачиваемой в 2017 году 8796 рублей,себе нашли деньги повысить,а малоимущим пенсионерам нет,как не стыдно,оставили пенсии на уровне прошлого 2016 года!



    Вот же, 1 февраля индексировали пенсии на 5,6%. И в апреле будет плановое индексирование на 2,7%. Не говорите о падении пенсии, это не так.


    А давайте все же поговорим, в прошлом году мы все знаем, что произошло. Потом кинули подачку в 5тыр, то есть недоплатили примерно 7-8 тыр за прошлый год. Про работающих пенсионеров я ваще молчу. Я не против индексации зарплаты чиновникам, низшее звено живёт не лучше нашего, а вот руководители могли бы себе премии не выписывать, ибо не за что.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Уголёк

    Хмык, так тебе же виднее) ты сам сколько лет в чиновниках то ходил?)



    Меня и сейчас в чиновники зовут. Не иду, в том числе, и из-за низкой зарплаты. На областном уровне з/п еще туда-сюда, а федералы у нас вообще копейки получают. Простые смертные в пределах 15, руководители и до тридцатки не дотягивают. При том, что в Москве средняя з/п у федеральных чиновников за сотку.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Старший в классе

    Недавно была статья что зарплаты по 20-30 тр в администрации и тд, поднимали на несколько тысяч, теперь цифра 50.. откуда такие суммы рисуют, непонятно. Учитывая зп ГосДумы в 450 тр, капля в море



    Какие 450? ну-ка, подрпобнее

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    59 минут назад

    СаняCh

    Старший в классе

    Недавно была статья что зарплаты по 20-30 тр в администрации и тд, поднимали на несколько тысяч, теперь цифра 50.. откуда такие суммы рисуют, непонятно. Учитывая зп ГосДумы в 450 тр, капля в море



    Лично меня раздражает тот факт, что некоторые депутаты-пьяницы вообще находятся за тысячи километров от рабочего места и умудряются получать заработную плату. Это новый уровень мошенничества?



    Укажи, какие депутаты, что за пьяницы и какую заработную плату они получают?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    57 минут назад

    чиновники ПОДНЯЛИ себе заработные платы, кобелевские боты поют о том, что как замечательно и у медиков зарплата средняя в 42 тысяч, хотя сами медики пишут, что 35 получить, это большая удача и дохрена работы сверх нормы. У меня фотографии квитков зарплатах учителя высшей категории с зарплатой в 15 000 рублей, эи это без вычета налога!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    56 минут назад

    Уголёк

    Я вот вообще считаю работу чиновника - неблагодарной. Ответственной колоссальная, спрос ещё больше, а если зарплату чуть поднимут - сразу все выть начинают, обвинять во всех грехах смертных. Я манала такую работенку..



    ц-ц-ц.. бедолага, мучаешься всё то о стране думаешь, правда?.. Что, нахапать имущества ещё хочется, да денег пока нет, старое ещё не реализовал, да?

  • Хмык

    Хмык
    55 минут назад

    Сергей Труш

    СаняCh

    Старший в классе

    Недавно была статья что зарплаты по 20-30 тр в администрации и тд, поднимали на несколько тысяч, теперь цифра 50.. откуда такие суммы рисуют, непонятно. Учитывая зп ГосДумы в 450 тр, капля в море



    Лично меня раздражает тот факт, что некоторые депутаты-пьяницы вообще находятся за тысячи километров от рабочего места и умудряются получать заработную плату. Это новый уровень мошенничества?



    Укажи, какие депутаты, что за пьяницы и какую заработную плату они получают?



    С. Абрамов. Получает из бюджета области 15 тыс. Конечно, это не считается зарплатой, но тем хуже для Абрамова.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    54 минуты назад

    MbIcли вcлyx

    Да чиновники всё нишие - это факт, у них богатые родственники и однокурсник.



    это по тому что ни такие успешные, а чиновники ведут аскетичный образ жизни. они на автобусах ездят.. работу у ГСТК принимать, нет чтоб просто на такси, заплати 400 рублей и проедь с главным по уборке.. нет же, надо целую свиту таскать.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    52 минуты назад

    Хмык

    Сергей Труш

    СаняCh

    Старший в классе

    Недавно была статья что зарплаты по 20-30 тр в администрации и тд, поднимали на несколько тысяч, теперь цифра 50.. откуда такие суммы рисуют, непонятно. Учитывая зп ГосДумы в 450 тр, капля в море



    Лично меня раздражает тот факт, что некоторые депутаты-пьяницы вообще находятся за тысячи километров от рабочего места и умудряются получать заработную плату. Это новый уровень мошенничества?



    Укажи, какие депутаты, что за пьяницы и какую заработную плату они получают?



    С. Абрамов. Получает из бюджета области 15 тыс. Конечно, это не считается зарплатой, но тем хуже для Абрамова.



    Чем хуже Хнык? Это средства на концелярию и прочие расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности?.. Ну так он их осуществляет, бумагу приобретают, картриджы, оплата труда работников штаба. Всё как положено, что не так?

  • Хмык

    Хмык
    48 минут назад

    Сергей Труш

    Хмык

    Сергей Труш

    СаняCh

    Старший в классе

    Недавно была статья что зарплаты по 20-30 тр в администрации и тд, поднимали на несколько тысяч, теперь цифра 50.. откуда такие суммы рисуют, непонятно. Учитывая зп ГосДумы в 450 тр, капля в море



    Лично меня раздражает тот факт, что некоторые депутаты-пьяницы вообще находятся за тысячи километров от рабочего места и умудряются получать заработную плату. Это новый уровень мошенничества?



    Укажи, какие депутаты, что за пьяницы и какую заработную плату они получают?



    С. Абрамов. Получает из бюджета области 15 тыс. Конечно, это не считается зарплатой, но тем хуже для Абрамова.



    А, это средства на концелярию прочие расходы?.. ну так он их осуществляет, бумагу приобретают, картриджы, оплата труда работников штаба. Всё как полодено, что не так?



    Да хоть как ты их назови. Все ему в карман падают.



    Канцелярские расходы депутата! Это вообще смешно. Одна ручка и два листочка бумаги для каждого депутата в год хватит за глаза. Штаб какой-то приплел... лишь бы что-то молоть.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    44 минуты назад

    Кому в карман падает? Кто тебе сказал, ты сам себе придумал?..

    Хмык, наши приёмные работают, штаб работает, обращение принимают, меры тоже. напомни, СКОЛЬКО депутатов Едра? А у нас всего 7. и ВСЕ сдают средства в штаб, на оплату работы тех, кто находится в штабе и приёмной постоянно. Прикинь? А что тебе известно об посещаемости Закса Единоросами?

    Работа по приёму обращениям граждан ведётся, вся прочая работа осуществляется в прежнем объёме что не так?

  • Хмык

    Хмык
    37 минут назад

    Сергей Труш

    Кому в карман падает? Кто тебе сказал, ты сам себе придумал?..

    Хмык, наши приёмные работают, штаб работает, обращение принимают, меры тоже. напомни, СКОЛЬКО депутатов Едра? А у нас всего 7. и ВСЕ сдают средства в штаб, на оплату работы тех, кто находится в штабе и приёмной постоянно. Прикинь? А что тебе известно об посещаемости Закса Единоросами?

    Работа по приёму обращениям граждан ведётся, вся прочая работа осуществляется в прежнем объёме что не так?



    Ты почитай на что эти расходы должны идти. На осуществление работы депутата! А не на собственный карман или на вашу вонючую партию, что для тебя одно и то же.



    Покажи на что твой Абрамов истратил последние 15 тыс.?



    Этот пятнарик давно уже стал дополнительной кормушкой для депутатов, которую давно надо прикрыть.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    34 минуты назад

    Какой собственный карман, Андрюша? Про ванючую партию расскажи тем у кого ты кормишься, трепло.Сынулю пристрелил? Всё так же считаешь для китайцев гелологию? тряпка.

  • Хмык

    Хмык
    28 минут назад

    Сергей Труш

    Какой собственный карман, Андрюша? Про ванючую партию расскажи тем у кого ты кормишься, трепло.Сынулю пристрелил? Всё так же считаешь для китайцев гелологию? тряпка.



    Во как за депутатское бабло заверещал. Галиматью какую-то понес.



    Вот такие у нас защитники депутаты. За копейку удавятся. Если эта копейка им в карман.



  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    23 минуты назад

    за какое бабло? Какую галиматью? Какую чушь Хмык ты готовь петь во имя Едра!

  • Гендольф

    Гендольф
    18 минут назад

    По достоверной информации губернатор наконец то набрался смелости и инициировал отставки двух министров - хромых уток ЖКХ и здравоохранения.

  • Tess777

    Tess777
    10 минут назад

    амурстат и не только амур, по всей России - это самая бесполезная организация ))) которую необходимо упразднить ! Их расчёты "на коленках" меня постоянно веселят )

  • Tess777

    Tess777
    6 минут назад

    Кстати , насчёт размера зпл областных чиновников , министры сколько получают? Хоть 100 т.р. есть?

  • тортик53

    тортик53
    3 минуты назад

    Не повысилось ничего. Враньё.

  • Хмык

    Хмык
    2 минуты назад

    Tess777

    Кстати , насчёт размера зпл областных чиновников , министры сколько получают? Хоть 100 т.р. есть?



    Где-то так и получают.



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