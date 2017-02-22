В Амурской области выросли зарплаты чиновников

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В Приамурье выросла заработная плата работников органов государственной власти. К концу 2016 года средний доход превысил 50 000 рублей, годом ранее он держался на уровне 45,9 тысячи. По данным Амурстата, зарплата в федеральных госорганах и вовсе выросла в два раза, сообщает ИА REGNUM.

Среднемесячная заработная плана в федеральных госорганах за январь-декабрь 2016 года составила 60,8 тысячи рублей, в органах государственной власти субъекта – чуть больше 50 тысяч рублей, в органах местного управления – 33,4 тысячи рублей.

При этом за указанный период штаты в полном объёме укомплектованы не были. Так, в федеральных госорганах было утверждено свыше 11,3 тысячи сотрудников, однако по факту работали 10,6 тысячи человек по России. В органах государственной власти субъекта была утверждена 1 761 ставка, фактическая же численность работников к концу 2016 года составляла 1 688 человек. В органах местного самоуправления трудились 4 377 работников вместо 4 508 утверждённых.

Согласно данным за январь – март 2015 года, среднемесячная зарплата работников федеральных госорганов составляла 30,5 тысячи рублей, в органах субъекта – 45,9 тысячи рублей, зарплата муниципальных служащих – почти 35,5 тысячи рублей.

В 2016 году гражданские служащие в среднем по стране получали 115,7 тысячи рублей, что на 4 % больше, чем в 2015 году. Больше всего в среднем получают в аппарате правительства – 228,5 тысячи рублей. На втором месте администрация президента – 218,6 тысячи рублей. Далее следует Счётная палата – 180,7 тысячи рублей.

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