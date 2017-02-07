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Сегодня, 15:40 18

Амурская область – в тройке лидеров в ДФО по размеру госдолга

Амурская область – в тройке лидеров в ДФО по размеру госдолга
Фото: regnum.ru

Амурская область занимает третье место среди регионов Дальнего Востока по объёму госдолга. Лидером в ДФО является Якутия, которая заняла у банков и государства 44,9 миллиарда рублей. На втором месте, по данным на 1 февраля 2017 года, остается Хабаровский край с долгом в 36,1 миллиарда. Приамурье стоит на третьем с долгом в 30,6 миллиарда рублей, сообщает ИА «Регнум».

При этом объемы займов Амурской области и Якутии в последние три месяца держатся примерно на одном уровне, а Хабаровской край нарастил с декабря 2016 года сразу пять миллиардов рублей долгов – при том, что это кредиты банков, а не льготные займы из федерального бюджета. Еще миллиард с декабря прошлого года заняла Еврейская автономия, пополам у банков и бюджетных организаций, в итоге за три месяца увеличив сумму долга до пяти миллиардов рублей.

На прежнем уровне остается объем кредитов Магаданской области (12 миллиардов рублей), не растет и не уменьшается долг Приморья (6,2 миллиарда) и Чукотки (11,3 миллиарда). А Камчатский край сумел отдать банкам больше миллиарда рублей кредитов, и теперь у него остаются только бюджетные займы в размере 3,3 миллиарда рублей. По-прежнему вообще нет долгов у Сахалина.

Просмотров всего: 433

#областная власть #финансы #экономика

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    Интересно, почему АмурИнфо не пишет о том, что квадрат в новостройке в Амурской области стал дешевле на 7,5%, и в этом Амурская область обошла всех?

  • fb_Маша Куц

    fb_Маша Куц
    3 часа назад

    По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu

  • ETOYA

    ETOYA
    3 часа назад

    2 года назад было 30 млрд, и сейчас 30. Не уменьшился даже

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    ETOYA

    2 года назад было 30 млрд, и сейчас 30. Не уменьшился даже



    На фоне кризиса, инфляции и жёсткого падения рубля, стоит говорить- даже не увеличился

  • Protector

    Protector
    3 часа назад

    и тут же следующей идет новость - В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ

  • Старший в классе

    Старший в классе
    3 часа назад

    И у многих стран есть долги, и у городов, областей.. что в этом такого? Случился пожар, наводнение, катастрофа, нужны срочно деньги, которые не были предусмотрены, вот и появляются долги! Главное правильно из них выходить, и не наращивать

  • лань

    лань
    3 часа назад

    Protector

    и тут же следующей идет новость - В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫРОСЛИ ЗАРПЛАТЫ ЧИНОВНИКОВ



    Вот для себя чиновники и занимают у государства,заняли бы и пенсионерам малоимущим,ведь пенсию оставили на уровне прошлого 2016 года 8796 рублей,а кап.ремонт повысили,проезд в автобусе повысили,скоро жкх повысят,а также минимальный набор продуктов-один из высоких,да уж такова жизнь....

  • Прогресс

    Прогресс
    2 часа назад

    Если не отдавать деньги Москве, то мы будем в плюсе.

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    2 часа назад

    Работа идет - результат виден! Молодец, Бодрячок!

  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Прогресс

    Если не отдавать деньги Москве, то мы будем в плюсе.



    Только поэтому многим предприятиям и был отказ, для деятельности в нашей области. Тк хотели регистрироваться в Москве и все налоги соответсвенно туда! Те предприятия которые сейчас заходят на область, будут Амурские, и Гос долг будет уменьшаться, и налоговая база расти

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Дмитрий Дмитриевич

    Работа идет - результат виден! Молодец, Бодрячок!



  • Fit

    Fit
    1 час назад

    Старший в классе

    Прогресс

    Если не отдавать деньги Москве, то мы будем в плюсе.



    Только поэтому многим предприятиям и был отказ, для деятельности в нашей области. Тк хотели регистрироваться в Москве и все налоги соответсвенно туда! Те предприятия которые сейчас заходят на область, будут Амурские, и Гос долг будет уменьшаться, и налоговая база расти



    Только через 5 лет в бюджеты будут идти деньги от этих заводов! Это конечно большой срок, но учитывая долгосрочную перспективу, сделано все грамотно!

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Fit

    Старший в классе

    Прогресс

    Если не отдавать деньги Москве, то мы будем в плюсе.



    Только поэтому многим предприятиям и был отказ, для деятельности в нашей области. Тк хотели регистрироваться в Москве и все налоги соответсвенно туда! Те предприятия которые сейчас заходят на область, будут Амурские, и Гос долг будет уменьшаться, и налоговая база расти



    Только через 5 лет в бюджеты будут идти деньги от этих заводов! Это конечно большой срок, но учитывая долгосрочную перспективу, сделано все грамотно!



    А сколько предприятий за эти 5 лет закроется? Сколько народа из области свалит?



  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    vertex
    Дмитрий Дмитриевич

    Работа идет - результат виден! Молодец, Бодрячок!





    Если бы не было так грустно.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Доппельгангер

    vertex

    Дмитрий Дмитриевич

    Работа идет - результат виден! Молодец, Бодрячок!




    Если бы не было так грустно.


    Не кормите троллей. Кстати, чего то больше не пишут, что в Москве все его знают и здороваются за руку, уважают.

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    1 час назад

    А госдолг США вы видели?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    55 минут назад

    ЧхишвабрашванА госдолг США вы видели?


    Эта ваще писец, тока че та бакс стоит почти 60 рублей, а не наоборот.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    50 минут назад

    СаняCh

    Интересно, почему АмурИнфо не пишет о том, что квадрат в новостройке в Амурской области стал дешевле на 7,5%, и в этом Амурская область обошла всех?



    А ты знаешь, что в 30-не годы в США в топках пара возов жгли зерно, не по тому, что они такие богаты, ты в курсе?

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