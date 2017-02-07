Амурская область – в тройке лидеров в ДФО по размеру госдолга

Фото: regnum.ru

Амурская область занимает третье место среди регионов Дальнего Востока по объёму госдолга. Лидером в ДФО является Якутия, которая заняла у банков и государства 44,9 миллиарда рублей. На втором месте, по данным на 1 февраля 2017 года, остается Хабаровский край с долгом в 36,1 миллиарда. Приамурье стоит на третьем с долгом в 30,6 миллиарда рублей, сообщает ИА «Регнум».

При этом объемы займов Амурской области и Якутии в последние три месяца держатся примерно на одном уровне, а Хабаровской край нарастил с декабря 2016 года сразу пять миллиардов рублей долгов – при том, что это кредиты банков, а не льготные займы из федерального бюджета. Еще миллиард с декабря прошлого года заняла Еврейская автономия, пополам у банков и бюджетных организаций, в итоге за три месяца увеличив сумму долга до пяти миллиардов рублей.

На прежнем уровне остается объем кредитов Магаданской области (12 миллиардов рублей), не растет и не уменьшается долг Приморья (6,2 миллиарда) и Чукотки (11,3 миллиарда). А Камчатский край сумел отдать банкам больше миллиарда рублей кредитов, и теперь у него остаются только бюджетные займы в размере 3,3 миллиарда рублей. По-прежнему вообще нет долгов у Сахалина.

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#областная власть #финансы #экономика

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