Амурчанам младше 14 лет хотят запретить кататься на гироскутерах

Фото: zsamur.ru

Молодые амурчане на Всероссийском молодёжном законотворческом форуме в Москве подняли вопрос о гироскутерах. Представители молодёжного парламента предложили включить этот вид транспорта в ПДД как электромоторное транспортное средство малой мощности. Таким образом, катание на гироскутере станет запретом для тех, кому меньше 14 лет. А те, кто старше, смогут кататься лишь на спецплощадках.

Сейчас по закону владельцы популярных гироскутеров относятся к категории пешеходов. Но мощность и функциональность таких устройств со временем только растёт. Новейшие модели оснащены мощными аккумуляторами и электромоторами, мощность которых достигает 0,6 кВт, вследствие чего они могут развивать скорость до 25 километров в час и преодолевать расстояния в 15-20 километров.

Молодые парламентарии, отмечают, что ещё одним поводом для беспокойства является то, что рынок заполнили недорогие устройства китайского производства, чьё качество вызывает сомнение, а также то, что некоторые родители позволяют вставать на гироскутеры даже 5-летним детям, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

Если идею поддержат, то те, кто младше 14 лет, вставать на гироскутер и прочие электромоторные транспортные не смогут вовсе. Подростков на гироскутерах могут обязать носить с собой паспорт. Ещё из предлагаемых запретов: перевозка грузов, пассажиров, а также езда без защитной экипировки и без световозвращающих элементов в тёмное время суток.

«Считаем, что предлагаемые изменения обеспечат безопасность как самих лиц, управляющих данными транспортными средствами, так и других участников дорожного движения. Изобретение высокотехнологичных средств передвижения в дальнейшем несомненно положительно скажется на экологической безопасности планеты. А значит, появление данного вида транспорта – событие в целом позитивное, и остается лишь урегулировать правила эксплуатации ТС», – отметили авторы законопроекта Ирина Винтман и Дарья Санина, участники Школы молодых законотворцев.

Лучшие законодательные инициативы, подготовленные участниками Школы молодых законотворцев, будут рассмотрены комитетами Совета Федерации и, возможно, будут рекомендованы к внесению в Госдуму. Выпускники школы могут войти в кадровый резерв органов власти.

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