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Сегодня, 15:28 12

Амурчанам младше 14 лет хотят запретить кататься на гироскутерах

Амурчанам младше 14 лет хотят запретить кататься на гироскутерах
Фото: zsamur.ru

Молодые амурчане на Всероссийском молодёжном законотворческом форуме в Москве подняли вопрос о гироскутерах. Представители молодёжного парламента предложили включить этот вид транспорта в ПДД как электромоторное транспортное средство малой мощности. Таким образом, катание на гироскутере станет запретом для тех, кому меньше 14 лет. А те, кто старше, смогут кататься лишь на спецплощадках.

Сейчас по закону владельцы популярных гироскутеров относятся к категории пешеходов. Но мощность и функциональность таких устройств со временем только растёт. Новейшие модели оснащены мощными аккумуляторами и электромоторами, мощность которых достигает 0,6 кВт, вследствие чего они могут развивать скорость до 25 километров в час и преодолевать расстояния в 15-20 километров.

Молодые парламентарии, отмечают, что ещё одним поводом для беспокойства является то, что рынок заполнили недорогие устройства китайского производства, чьё качество вызывает сомнение, а также то, что некоторые родители позволяют вставать на гироскутеры даже 5-летним детям, сообщает пресс-служба амурского заксобрания.

Если идею поддержат, то те, кто младше 14 лет, вставать на гироскутер и прочие электромоторные транспортные не смогут вовсе. Подростков на гироскутерах могут обязать носить с собой паспорт. Ещё из предлагаемых запретов: перевозка грузов, пассажиров, а также езда без защитной экипировки и без световозвращающих элементов в тёмное время суток.

«Считаем, что предлагаемые изменения обеспечат безопасность как самих лиц, управляющих данными транспортными средствами, так и других участников дорожного движения. Изобретение высокотехнологичных средств передвижения в дальнейшем несомненно положительно скажется на экологической безопасности планеты. А значит, появление данного вида транспорта – событие в целом позитивное, и остается лишь урегулировать правила эксплуатации ТС», – отметили авторы законопроекта Ирина Винтман и Дарья Санина, участники Школы молодых законотворцев.

Лучшие законодательные инициативы, подготовленные участниками Школы молодых законотворцев, будут рассмотрены комитетами Совета Федерации и, возможно, будут рекомендованы к внесению в Госдуму. Выпускники школы могут войти в кадровый резерв органов власти.

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#закон #заксобрание #транспорт

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Комментарии
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  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    3 часа назад

    Китайское качество давно уже не сомнительное, Роспотребнадзор разрешил ввозить, херли вы лезете молодые депутаты куда вас не просят, как вы определили что качество плохое? Ужасаюсь такие как им уже вдолбили в их молодые мозги что всё нужно запрещать, зомбаки блин единоросовские.

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    fidel castro rus, зомбаки блин единоросовские.


    +++

  • luna

    luna
    3 часа назад

    их туда как отбирают? раз они с молодых годов дурацкие законы придумывают... далеко пойдут.

  • СаняCh

    СаняCh
    3 часа назад

    fidel castro rus

    Китайское качество давно уже не сомнительное, Роспотребнадзор разрешил ввозить, херли вы лезете молодые депутаты куда вас не просят, как вы определили что качество плохое? Ужасаюсь такие как им уже вдолбили в их молодые мозги что всё нужно запрещать, зомбаки блин единоросовские.



    В молодёжном парламенте все партии есть)

  • fb_Маша Куц

    fb_Маша Куц
    3 часа назад

    По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu

  • Tony Stark

    Tony Stark
    3 часа назад

    о боже. подрастающая смена идиотов

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    3 часа назад

    В Госдуме тоже есть все партии, а решает одна, и чё та на фотке они с Клинцевичем сидят, а не с Зюгановым.

  • Краснодарский Дворник

    Краснодарский Дворник
    3 часа назад

    Я худею без баяна))) Вот это законодательная инициатива%) Скреативили! У меня тоже есть законодательная инициатива: обязать всех владельцев квадрокоптеров проходить нарколога и психиатра, а также обязательные предвылетовые медосмотры, а то вдруг начудят чего)))

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Краснодарский Дворник

    Я худею без баяна))) Вот это законодательная инициатива%) Скреативили! У меня тоже есть законодательная инициатива: обязать всех владельцев квадрокоптеров проходить нарколога и психиатра, а также обязательные предвылетовые медосмотры, а то вдруг начудят чего)))



    Зафиксируйте авторские права на идею. Думаю, пригодится...

  • Вет

    Вет
    2 часа назад

    А на машинку которая на радиоуправлении может тоже закон издайте, кто пульт в руки взял - должен быть совершеннолетний и с правами категории В.....Если машинка - грузовик - то само собой категория С.... ))))) Нашли что придумать.....

  • Краснодарский Дворник

    Краснодарский Дворник
    1 час назад

    Она забыла про скейтеров, роллеров! Забылаааа...

  • Вежливый

    Вежливый
    1 час назад

    Лучше запретите этих гироскутеристов в торговых центрах

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