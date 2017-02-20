В Таиланде россиянин сутки держался за буй в открытом море в ожидании помощи

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Российский турист, пропавший в минувший четверг во время ныряния с маской и ластами неподалёку от острова Пхукет (Таиланд), был найден живым в открытом море. Поиски россиянина велись целые сутки, всё это время мужчина ожидал подмоги, передаёт VSE42.Ru.

По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Соснова, инцидент с группой российских туристов произошёл в четверг в Андаманском море в районе острова Рача Ной. 49-летний Дмитрий Сомов вместе с тремя друзьями отправился заниматься сноркелингом. Неожиданно пловцов подхватило мощное подводное течение, и мужчины потеряли друг друга из виду.

Троим туристам удалось выплыть и привлечь внимание местных рыбаков, которые их спасли. После обращения в морскую полицию и посольство началась поисковая операция.

Пропавшего Дмитрия Сомова искали почти сутки, надежды на то, что он будет найден живым, таяли с каждым часом. Тем не менее всё закончилось хорошо. Ныряльщика спас плавающий буй, который устанавливают дайверы на месте погружения. Мужчина продержался на нём почти сутки. Россиянина подобрал местный рыбак и доставил его на остров. Дмитрий чувствует себя удовлетворительно.

«Посольство России выражает большую благодарность всем тем, кто участвовал в поисках и спасении нашего соотечественника», – сказал Соснов.

Сноркелинг – вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и, обычно, с ластами. Является популярным развлечением, особенно в тропических широтах и в местах для ныряния с аквалангом – дайвинга. Основой сноркелинга является наблюдение за подводной жизнью в её естественной среде.

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