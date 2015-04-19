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Амурчанка Мария Тугускина продефилировала на показе мод дочери главы Чечни

Амурчанка Мария Тугускина продефилировала на показе мод дочери главы Чечни

1 марта амурчанка Мария Тугускина приняла участие в модном показе, где была представлена коллекция женской одежды, созданная дочерью главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат. Как сообщает РИА Новости, мероприятие прошло в Гранд-Холл Firdaws в Грозном.

На нем присутствовали Рамзан Кадыров с женой, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, продюсер Яна Рудковская, спортсмен Евгений Плющенко, певица Нюша, рэпер Тимати, актриса Анна Хилькевич, а также выходцы из «Дома-2» Ольга Бузова и Алена Водонаева.

На показе продемонстрировали 30 вечерних платьев из бархата, шифона, шелка и французского кружева, украшенных полудрагоценными камнями. Коллекция выполнена в этно-стиле. Мария Тугускина продемонстрировала наряды на подиуме вместе с другими моделями.

Как сообщалось ранее, Мария Тугускина родилась в селе Тыгда Магдагачинского района. Окончила Благовещенский финансово-экономический колледж, затем поступила на юридический факультет Хабаровской государственной академии экономики и права. В 2015 году она участвовала в конкурсе красоты «Мисс Россия». Девушке удалось попасть в финал и войти в десятку самых красивых девушек страны.

Просмотров всего: 1424

#жизнь

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Микляй

    Микляй
    3 часа назад

    Боже, как это престижно

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    выходцы из «Дома-2»

    Что может выйти из Д2 кроме проституток?

  • fb_Маша Куц

    fb_Маша Куц
    3 часа назад

    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu

  • Микляй

    Микляй
    3 часа назад

    paravis

    выходцы из «Дома-2»

    Что может выйти из Д2 кроме проституток?



    Эти хоть вышли, а кто-то там до сих пор сидит

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    3 часа назад

    Наряды однотипные...скучно.

    А про Д-2 - все точно!!!Кто еще от туда может выйти!

    И судя по Камасутре, как говорил Фоменко, безвыходных положений не бывает!!!!

  • Дамбо

    Дамбо
    2 часа назад

    Красивые наряды, очень достойные.

    Уважаю эту культуру, в которой женщины похожи на женщин, а не полураздетых дешевок.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Молодец Тунгускина из поселка Тыгда!

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    alex 3

    Молодец Тунгускина из поселка Тыгда!



    Тугускина она)))

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Счастье то какое!

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