Амурчанка Мария Тугускина продефилировала на показе мод дочери главы Чечни

1 марта амурчанка Мария Тугускина приняла участие в модном показе, где была представлена коллекция женской одежды, созданная дочерью главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат. Как сообщает РИА Новости, мероприятие прошло в Гранд-Холл Firdaws в Грозном.

На нем присутствовали Рамзан Кадыров с женой, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, продюсер Яна Рудковская, спортсмен Евгений Плющенко, певица Нюша, рэпер Тимати, актриса Анна Хилькевич, а также выходцы из «Дома-2» Ольга Бузова и Алена Водонаева.

На показе продемонстрировали 30 вечерних платьев из бархата, шифона, шелка и французского кружева, украшенных полудрагоценными камнями. Коллекция выполнена в этно-стиле. Мария Тугускина продемонстрировала наряды на подиуме вместе с другими моделями.

Как сообщалось ранее, Мария Тугускина родилась в селе Тыгда Магдагачинского района. Окончила Благовещенский финансово-экономический колледж, затем поступила на юридический факультет Хабаровской государственной академии экономики и права. В 2015 году она участвовала в конкурсе красоты «Мисс Россия». Девушке удалось попасть в финал и войти в десятку самых красивых девушек страны.

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