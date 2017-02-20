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Сегодня, 14:13 16

Убитый глава семьи – известный в Благовещенске предприниматель

Убитый глава семьи – известный в Благовещенске предприниматель

Погибший благовещенский предприниматель в мае 2009 года стал ветераном труда. Об этом есть официальное постановление властей. Валерий Борисович Будрин был руководителем фирмы «Автокомплект». Как сообщало ИА «Амур.инфо», 2 марта в Благовещенске убили семью – супругов и их взрослого сына.

Согласно открытым источникам, ООО «Автокомплект» зарегистрировано в Благовещенске 1 марта 2004 года. Находится по адресу: Весенний переулок, 5. Главной деятельностью компании является общая врачебная практика. Фирма занималась также производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей, торговлей косметическими и парфюмерными товарами в розницу.

Кроме того, 60-летний Валерий Будрин как индивидуальный предприниматель с 2001 года торговал автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

У погибшего были две дочери и сын. Последний, Виталий, также трагически погиб. В 2015 году сын стал виновником ДТП с участием двух машин в Благовещенске, информация об этом есть на Право.ru.

Тела троих членов семьи с множественными ножевыми ранениями обнаружили в их доме 2 марта. Соседи говорят – люди были спокойными и приветливыми. По неофициальной информации, следов кражи или разбоя в доме нет.

Просмотров всего: 13427

#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    4 часа назад

    Однако. Некоторые словоблуды, такие как под ником – майкл, сразу же троллят об экспертах... блин. Конечно – бизнес! Другой присины для убийства у нас в стране не существует.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    4 часа назад

    А давайте ещё 20 новостей об этом событии? Ну, там мнение собаки соседей, мнение мера, уточнение имён и мест работы жены и сына и так далее. Мало же некротрафика на АИ.

  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    ты же сам только по вокалу эксперт

  • Валентина Кузьмина

    Валентина Кузьмина
    4 часа назад

    Клаус Хайда

    А давайте ещё 20 новостей об этом событии? Ну, там мнение собаки соседей, мнение мера, уточнение имён и мест работы жены и сына и так далее. Мало же некротрафика на АИ.



    читаете же

  • Гаманок

    Гаманок
    3 часа назад

    Мечтаешь о депрессии? надоела спокойная жизнь? - добро пожаловать на амур инфо. Сайт где негатив любимая пища.

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    ГаманокМечтаешь о депрессии? надоела спокойная жизнь? - добро пожаловать на амур инфо. Сайт где негатив любимая пища.


    В десятку про негатив.

  • РАМ

    РАМ
    3 часа назад

    Клаус Хайда

    А давайте ещё 20 новостей об этом событии? Ну, там мнение собаки соседей, мнение мера, уточнение имён и мест работы жены и сына и так далее. Мало же некротрафика на АИ.



    Это точно. Одна чернуха. Кстати, почему так мало народу на видео? Неужели розовый снег до сих пор изучают?



  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    3 часа назад

    РАМ

    Клаус Хайда

    А давайте ещё 20 новостей об этом событии? Ну, там мнение собаки соседей, мнение мера, уточнение имён и мест работы жены и сына и так далее. Мало же некротрафика на АИ.



    Это точно. Одна чернуха. Кстати, почему так мало народу на видео? Неужели розовый снег до сих пор изучают?



    Не, там результаты по розовому снегу не устроили зоо. Поэтому молчок.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    3 часа назад

    РАМ

    Клаус Хайда

    А давайте ещё 20 новостей об этом событии? Ну, там мнение собаки соседей, мнение мера, уточнение имён и мест работы жены и сына и так далее. Мало же некротрафика на АИ.



    Это точно. Одна чернуха. Кстати, почему так мало народу на видео? Неужели розовый снег до сих пор изучают?



    При этом рейтинги, просмотревших эту новость, заоблачные...в сравнении с другими...Так что увы и ах

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    2 часа назад

    Видать не все так просто как кажется

  • Это Опять Я

    Это Опять Я
    1 час назад

    Читаешь порт амур и амур инфо - один негатив. Заходишь на твс-медиа - все отлично, добрые позитивные новости и даже про криминал Белогорские журналисты преподносят информацию так чтобы людей не стращать. К примеру: Благовещенск - дтп, убийство, ограбления, все плохо. Белогорск - полицейские расследуют ряд уголовных дел связанные с грабежами, наркотиками и т.п. Белогорские Журналисты Вы молодцы!!! Поменьше негатива ребята, в мире и так мало чего хорошего осталось...

  • strannic

    strannic
    1 час назад



    ООО «Автокомплект» зарегистрировано в Благовещенске 1 марта 2004 года. Находится по адресу: Весенний переулок, 5. Главной деятельностью компании является общая врачебная практика. Фирма занималась также производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей,



    я один не понял, чем занималась фирма?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Это Опять Я

    Читаешь порт амур и амур инфо - один негатив. Заходишь на твс-медиа - все отлично, добрые позитивные новости и даже про криминал Белогорские журналисты преподносят информацию так чтобы людей не стращать. К примеру: Благовещенск - дтп, убийство, ограбления, все плохо. Белогорск - полицейские расследуют ряд уголовных дел связанные с грабежами, наркотиками и т.п. Белогорские Журналисты Вы молодцы!!! Поменьше негатива ребята, в мире и так мало чего хорошего осталось...



    От этого в Белогорске грабежей, наркотиков и убийств меньше становится, как там у Вас - позитивный криминал ? Мелюковские сми замалчивают дабы стабильность не попортилась и на федеральный уровень все это не вылезло?

    В Кущевке тоже пытались местные власти все скрыть, пока в Москву люди сами не достучались.

  • Это Опять Я

    Это Опять Я
    1 час назад

    Грабежей не меньше, но информацию об этом по другому преподносят, не так жестко и в лоб, помнится мне на порт амуре журналюги фотку с ДТП выложили где погибший весь окровавленый в авто сидит, это вообще норма местных журналюг?

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Вас же не заставляет никто читать, читайте какие - нибудь свои Белогорские позитивные ведомости, как с. Камышовка расцвел багульник, в с. Кустанаевка кошка родила пятерых котят, в с. Низинное халявный Wi-Fi унесли пчелы, в Белогорске пресс - служба администрации перевела через дорогу бабушку.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    30 минут назад

    Месть. Кто-то за что-то отомстил

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