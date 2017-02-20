Убитый глава семьи – известный в Благовещенске предприниматель

Погибший благовещенский предприниматель в мае 2009 года стал ветераном труда. Об этом есть официальное постановление властей. Валерий Борисович Будрин был руководителем фирмы «Автокомплект». Как сообщало ИА «Амур.инфо», 2 марта в Благовещенске убили семью – супругов и их взрослого сына.

Согласно открытым источникам, ООО «Автокомплект» зарегистрировано в Благовещенске 1 марта 2004 года. Находится по адресу: Весенний переулок, 5. Главной деятельностью компании является общая врачебная практика. Фирма занималась также производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей, торговлей косметическими и парфюмерными товарами в розницу.

Кроме того, 60-летний Валерий Будрин как индивидуальный предприниматель с 2001 года торговал автомобильными деталями, узлами и принадлежностями.

У погибшего были две дочери и сын. Последний, Виталий, также трагически погиб. В 2015 году сын стал виновником ДТП с участием двух машин в Благовещенске, информация об этом есть на Право.ru.

Тела троих членов семьи с множественными ножевыми ранениями обнаружили в их доме 2 марта. Соседи говорят – люди были спокойными и приветливыми. По неофициальной информации, следов кражи или разбоя в доме нет.

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