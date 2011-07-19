Стоимость путевок в детские лагеря Приамурья осталась на уровне прошлого года

На заседании областной межведомственной комиссии, которое провела зампред правительства региона Ольга Лысенко, обсудили вопросы, касающиеся летней оздоровительной кампании. Как было отмечено, средняя стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря Приамурья осталась на уровне прошлого года и составляет около 25 тысяч рублей за три недели пребывания.

Часть затрат на лагерь родителям компенсируют из областного бюджета. Как и в 2016 году, власти региона оплатят 14 % от средней стоимости путевки в загородных лагерях и 50 % от цены набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием. В денежном эквиваленте суммы достигнут 3 500 и 2 600 рублей соответственно. По информации регионального минобрнауки, объемы финансирования из областного бюджета на компенсации родительских расходов на детский отдых для работающих амурчан составляют 45,8 миллиона рублей.

Отдельно на заседании уделили внимание еще двум важным вопросам. Вначале поговорили о стоимости продуктов питания. Как выяснилось, сумма, необходимая для питания одного ребенка в день, варьируется между 207 и 384 рублями в зависимости от возраста ребенка, типа учреждения и количества приемов пищи. Что касается набора медикаментов, то на 100 человек необходимый комплект лекарств обойдется в 25 316 рублей.

Перед открытием в каждой организации будет проведен косметический ремонт. В этом году на подготовку лагерей, усиление их материально-технической базы собственниками организаций предусмотрено порядка 33 миллионов рублей. Когда все будет приведено в порядок, лагеря по всем направлениям (меры противопожарной безопасности, качество питания, соответствие санитарным требованиям и прочее) проверит межведомственная комиссия по приемке лагерей.

Всего в этом году в различные формы отдыха и оздоровления детей планируется вовлечь около 70 тысяч девочек и мальчиков, что соответствует уровню прошлого года, сообщает областное правительство.

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