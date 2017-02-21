В Москве при обрушении конструкций в тоннеле погиб человек (видео)

Фото: ТАСС

Один человек погиб в результате обрушения конструкций в строящемся автомобильном тоннеле в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

«Один рабочий погиб, трое пострадали, получив повреждения различной степени тяжести. Все трое в настоящий момент доставляются в столичные больницы. Им будет оказана медицинская помощь в полном объёме», – рассказали в ведомстве.

В свою очередь, представители Мосгорстройнадзора настаивают на том, что погибших в результате обрушения опалубки в строящемся тоннеле не было.

«При обрушении опалубки пострадал один человек, который отправлен в больницу», – заявил представитель пресс-службы Мосгорстройнадзора.

ЧП случилось в районе населённого пункта Сосенки на Калужском шоссе. По предварительным данным, произошло обрушение конструкций с жидким бетоном в строящемся автомобильном тоннеле на площади 40 квадратных метров. На месте происшествия работают оперативные службы. К работам на месте частичного обрушения тоннеля привлечены кинологи.

В результате инцидента на МКАД и Калужском шоссе образовалась гигантская пробка. Все полосы движения перекрыты на 23 километра Калужского шоссе, на месте работают аварийные службы, сообщили информагентству в столичном Центре организации дорожного движения.

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