Из Китая в Россию пытались незаконно ввезти вывеску с орфографической ошибкой

В Харбине изготовили вывеску «АвтосервNс» с нарушением правил русского языка, а затем попытались ввезти ее в Россию с нарушением правил Таможенного кодекса. Таможенники задержали десять вывесок-букв, которые не были задекларированы в письменном виде. При этом одна из них – русская «И» – была изготовлена неправильно – как латинская «N».

Как сообщает пресс-служба Благовещенской таможни, вывеску обнаружили у гражданина КНР, который прибыл самолетом в Якутск. Сотрудники Якутского таможенного поста в ходе досмотра выявили однородные товары, характеристика и количество которых не позволяют отнести их к товарам для личного пользования: десять рекламных вывесок (букв): «А», «В», «Т», «О», «С», «Е», «Р», «В», «N» и «С». На ввозимый товар гражданин КНР таможенную декларацию не представлял.

Он признал, что задержанный товар – рекламная вывеска с подсветкой, которая предназначалась для автосервиса в Республике Саха (Якутия). При производстве одной из букв была допущена ошибка – вместо буквы «И» получилась «N». Но, несмотря на это, житель Китая решил везти бракованный товар в Россию.

В отношении нарушителя было возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время проводится административное расследование.

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