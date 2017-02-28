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Из Китая в Россию пытались незаконно ввезти вывеску с орфографической ошибкой

Из Китая в Россию пытались незаконно ввезти вывеску с орфографической ошибкой

В Харбине изготовили вывеску «АвтосервNс» с нарушением правил русского языка, а затем попытались ввезти ее в Россию с нарушением правил Таможенного кодекса. Таможенники задержали десять вывесок-букв, которые не были задекларированы в письменном виде. При этом одна из них – русская «И» – была изготовлена неправильно – как латинская «N».

Как сообщает пресс-служба Благовещенской таможни, вывеску обнаружили у гражданина КНР, который прибыл самолетом в Якутск. Сотрудники Якутского таможенного поста в ходе досмотра выявили однородные товары, характеристика и количество которых не позволяют отнести их к товарам для личного пользования: десять рекламных вывесок (букв): «А», «В», «Т», «О», «С», «Е», «Р», «В», «N» и «С». На ввозимый товар гражданин КНР таможенную декларацию не представлял.

Он признал, что задержанный товар – рекламная вывеска с подсветкой, которая предназначалась для автосервиса в Республике Саха (Якутия). При производстве одной из букв была допущена ошибка – вместо буквы «И» получилась «N». Но, несмотря на это, житель Китая решил везти бракованный товар в Россию.

В отношении нарушителя было возбуждено дело по части 1 статьи 16.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В настоящее время проводится административное расследование.

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#Китай #происшествия #таможня

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Maikl

    Maikl
    5 часов назад

    Вот э о действительно событие..)) жалко смотреть, на таких таможеников.. действительно контрабанда века)) АИ зачем такую глупость публиковать?)

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    5 часов назад

    Молодцы таможенники. Не зря хлеб едят. Преступника теперь, наверное, расстреляют?

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    5 часов назад

    Ипанутые,однородный товар, он его что продавать собирался?

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    5 часов назад

    Какая страна, такие и таможенники.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    5 часов назад

    fidel castro rusИпанутые,однородный товар, он его что продавать собирался?


    Ага, буквы разные, а товар однородный))). И слово же собрали, всего с одной ошибкой).

  • anschutka

    anschutka
    4 часа назад

    Просто цирк с конями Таможня БДИТ, фигли

  • СаняCh

    СаняCh
    4 часа назад

    Ну хотя бы не 8 лет дали

  • ЕвдокимОFF

    ЕвдокимОFF
    3 часа назад

    преступление века

  • сибирячка

    сибирячка
    3 часа назад

  • fb_Маша Куц

    fb_Маша Куц
    3 часа назад

    вы в курсе, что большинство продуктов питания заражены паразитами и бактериями?! Эта зараза накапливается в нашем организме и вызывает большинство болезней (в том числе рак). Но этому есть спасение, теперь можно очистить организм и оздоровиться, у меня после очистки исчезли круги под глазами, боли в голове и в суставах, ушла хроническая усталость и улучшился аппетит я стала высыпаться и в общем я стала выглядеть моложе и здоровее. Вот статья Минздрава-- http://vkk.me/produktu

  • Ташка

    Ташка
    47 минут назад

    Я думаю, этих таможенников нужно представить к гос.награде, вместе с теми, что 5 кг польских яблок на границе задержали!

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