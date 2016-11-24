Танцующая 100-летняя бабушка стала звездой Instagram (видео)

Фото: youtube.com

Видео со 100-летней американкой, опубликованное в Instagram, буквально взорвало интернет – пожилая женщина отметила вековой юбилей зажигательным танцем. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на портал Mashable.

Интернет-пользователи в комментариях под видео признаются, что теперь и до сотни лет дожить не страшно – ведь можно так радоваться жизни и будучи в столь преклонном возрасте.

«Я люблю свою прабабушку, она то, что надо! И я знаю, от кого я унаследовала отношение к жизни и любовь выпить», – написал пользователь Treasure_marnae, опубликовавший ролик с танцующей леди почтенного возраста.

Не стесняясь камер смартфонов, столетняя бабушка ритмично двигается под песню Bruno Mars. Видно, что танец даётся ей непросто – для уверенности женщина держится за косяки дверного проёма.

В комментариях к опубликованному видео люди выражают весёлой юбилярше своё почтение и от всей души желают ей здоровья и долгих лет жизни.

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