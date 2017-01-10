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Главой Михайловского района вновь избран Сергей Жуган

Главой Михайловского района вновь избран Сергей Жуган

В Михайловском районе в пятницу, 3 марта, прошли выборы главы. Руководителя района выбирали депутаты районного совета на конкурсной основе. Всего на эту должность было три претендента. Победил действующий глава Сергей Жуган.

На заседании присутствовали 14 депутатов из 15. Среди кандидатов, кроме Сергея Жугана, числились руководитель МКП «Восток» Константин Завадский и временно неработающий Василий Карловский. Впоследствии Карловский не явился на очный этап выборов и был снят с регистрации.

По итогам голосования 12 присутствующих проголосовали за Сергея Жугана. Два бюллетеня оказались испорчены.

Сергей Жуган пришел на должность главы Михайловского района в 2012 году. Он будет руководить районом пять лет.

Инаугурация пройдет 9 марта.

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#выборы

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