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В КНР цементовоз врезался в автобус: погибли 10 человек, десятки пострадали

В КНР цементовоз врезался в автобус: погибли 10 человек, десятки пострадали
Фото: МТРК «Мир»

Крупное ДТП произошло в Китае. В результате столкновения цементовоза с автобусом погибли 10 человек, ещё 38 получили травмы различной степени тяжести. Трагедия произошла в ночь на пятницу, 3 марта, в провинции Юньнань на юго-западе страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным информагентства, автоцементовоз с регистрационными номерами из провинции Сычуань съехал с дороги после того, как врезался в автобус, в котором находились 47 человек, в том числе два водителя.

Девять человек погибли на месте, ещё один чуть позже скончался в больнице. Все пострадавшие госпитализированы.

Местные власти приступили к расследованию причин дорожной аварии. Полиция устанавливает личности погибших.

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#ДТП #Китай #происшествия

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