«Железный человек», дальневосточный турнир по кикбоксингу и праздничные концерты: выходные в Благовещенске

В этот уикенд в Благовещенске пройдет турнир города по зимнему двоеборью «Железный человек-2017», также областной центр примет дальневосточный турнир по кикбоксингу. Запланированы несколько концертов и мастер-классов, посвященных приближающемуся Международному женскому дню. Эксперты Центра прикладной урбанистики проведут первую лекцию и воркшоп. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 4 марта

В Доме ремесел традиционно пройдут несколько мастер-классов. В 10:00 – мастер-класс по работе с глиной; в 10:15 – мастер-класс по изготовлению народной куклы; в 11:00 – мастер-класс в технике бисероплетение.

В 11:00 в малом зале ОКЦ начнется концертная программа «Музыка весны», посвящённая Международному женскому дню. Это будет отчётный концерт студий «Гармония» и «Созвучие». Также в нем примут участие детская хореографическая студия «Сувенир», студия уличного танца «Джем», студия современного танца «Ривьера».

В 11:00 и 15:00 в художественной школе на Игнатьевском шоссе состоится мастер-класс по компьютерной графике «Анимация в фотошопе». Это мастер-класс для горожан всех возрастов, его проведут преподаватели художественной школы.

В 12:00 в муниципальной библиотеке села Плодопитомник пройдет мастер-класс для детей «Веселая фантазия». Ребята познакомятся с историей образования праздника 8 Марта и самостоятельно изготовят поздравительные открытки из цветного картона, декорированные пайетками и цветной атласной лентой.

В 13:00 в отделении ДК села Плодопитомник состоится мастер-класс «Картина с цветами». Юные жители села изготовят оригинальный подарок к Международному женскому дню.

В 14:00 в отделении ОКЦ «Меридиан» по адресу: улица Калинина, 82/2, начнется концертная программа «Женское счастье», посвященная Международному женскому дню.

Также в 14:00 муниципальная библиотека «Диалог» по адресу: улица Политехническая, 46, приглашает желающих на вечер хорошего настроения «Мы славу женщине поем». Мероприятие проведут для участниц клуба «Поговорим по душам» в рамках празднования Международного женского дня. В честь женщин прозвучат поздравления, стихи, состоится чаепитие.

В 16:00 в отделении ДК села Плодопитомник начнется театрализованный концерт, посвященный Международному женскому дню, под названием «Ее величество женщина!».

В 16:30 в ДК села Садовое пройдет концерт к Международному женскому дню «Женщинам посвящается!».

Эксперты Центра прикладной урбанистики в Благовещенске проведут первую тематическую лекцию и воркшоп. Участники мероприятия познакомятся, а также обсудят развитие городской среды силами инициативных горожан при взаимодействии с представителями власти и бизнеса. Центры прикладной урбанистики занимаются проектами, которые несут позитивные изменения в городской среде. Первое официальное мероприятие ЦПУ пройдет арт-подвале Амурского областного краеведческого музея. Тема лекции – «Город как место действия», начало в 14:00. Тема воркшопа – «Социальное проектирование общественных пространств на примере «Подвал-04», начало в 15:30. Вход свободный.

В 17:00 в АОДНТ состоится концерт Амурского народного хора под названием «Какая песня без баяна…».

Театр кукол в этот день в 11:00 покажет спектакль «Ку-ка-ре-ку», а в 17:00 здесь начнется театральный капустник для широкого зрителя «Варьете "ЛЮКС"».

В театре драмы можно посмотреть комедию в двух действиях «Любовь и голуби». Начало в 18:00.

Воскресенье, 5 марта

Театр драмы в 11:00 приглашает на мюзикл и театральный квест «Сокровища старого пирата». А в 18:00 здесь можно посмотреть спектакль «Это и есть любовь».

В 10:00 начнется открытое первенство города Благовещенска по бильярду среди женщин. Соревнования пройдут в бильярдном клубе «Абриколь».

В театре кукол 11:00 начнется спектакль «Вот компания какая».

Дом ремесел приглашает на два мастер-класса. В 11:00 здесь проведут мастер-класс в технике бисероплетение; в 14:00 – мастер-класс по работе с глиной.

В 12:00 Амурская областная детская библиотека проведет мастер-класс по росписи глиняных тарелочек, а в 14:00 – мастер-класс «Вышивка лентами».

В 14:00 в библиотеке в районе Астрахановки состоится концерт «Для вас, женщины!» с участием вокального ансамбля «Амурская Русь».

В 15:00 в Амурской областной филармонии проведут праздничный концерт «Это наш день…», посвящённый 8 Марта.

Суббота и воскресенье, 4 и 5 марта

Оба выходных дня в Благовещенске будет проходить турнир городов Дальнего Востока по кикбоксингу. Место проведения – спорткомплекс «АмГУ». В мероприятии примет участие около 150 человек из Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Благовещенска, Райчихинска, Свободного, Белогорска, а также спортсмены из Благовещенского и Тамбовского районов. Парад открытия турнира – 4 марта в 12:00.

В эти же дни в городе будет проходить открытый турнир города Благовещенска по зимнему двоеборью «Железный человек-2017». Место проведения – затон реки Зеи в районе Амурской, 1. Начало в 13:00.

Желающие провести свободное время за просмотром фильмов могут сходить в местные кинотеатры на следующие ленты: «Логан», «Мульт в кино. Выпуск № 48», «Зверопой», «Защитники», «Джон Уик – 2», «Обитель зла – 6: последняя глава», «Лего-фильм: Бэтмен», «Золото», «Великая стена», «Вурдалаки», «На пятьдесят оттенков темнее», «Гуляй, Вася!», «Sex doll», «Призраки Элоиз», «Одноклассницы – 2», «2+1», «Автобан». С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».

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