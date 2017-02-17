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Сегодня, 11:23 0

Instagram удалил 321 ссылку с информацией о «группах смерти»

Instagram удалил 321 ссылку с информацией о «группах смерти»
Фото: appleinsider.ru

Социальная сеть Instagram активно начала активную борьбу с распространением так называемых групп смерти, в которых подростков провоцируют на безрассудные поступки, а также склоняют к суициду. Об этом, со ссылкой на сообщении Роскомнадзора, сообщает портал Life.ru.

По данным ведомства, за первые два месяца 2017 года руководством соцсети была удалена 321 ссылка с информацией, имеющей отношение к деятельности опасных ресурсов.

Специалисты Роскомнадзора отмечают, что в последнее время всё чаще фиксируется перемещение активности «групп смерти» из соцсети «ВКонтакте» в другие социальные сети, в том числе и в Instagram. При этом схемы вовлечения подростков в смертельную игру очень похожи друг на друга.

«Пользователей-подростков вовлекают в сетевую “игру” с помощью тематических хэштегов (например, #ищукуратора, #синийкит, #морекитов). Далее им предлагается выполнить ряд специфических заданий и психологически подготовиться к совершению самоубийства», – рассказали в ведомстве.

В начале прошлого месяца активисты проекта «МедиаГвардия» по итогам мониторинга более 150 тысяч постов в Instagram выяснили, что лишь менее 0,5 % из них может быть рассмотрено как аккаунты, пропагандирующие суицидальное поведение, остальные – как инструмент раскрутки аккаунтов. Ссылки активисты передали в Роскомнадзор для проверки и возможной блокировки, сообщает РИА Новости.

Госдума ранее начала сбор отзывов на законопроект, предусматривающий уголовное наказание для организаторов так называемых групп смерти в социальных сетях. До этого сразу в десяти регионах России были проведены обыски у ряда администраторов и участников «групп смерти». Все допрошенные дали развернутые и последовательные показания.

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#дети #интернет

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