Соседи: убитая в Благовещенске семья ни с кем не конфликтовала

Корреспондент Амур.инфо пообщался с соседями убитой семьи. 2 марта в своем коттедже в Плодопитомнике были обнаружены три трупа: супруги и их взрослый сын. У всех множественные ножевые ранения.

«Они были очень спокойными людьми, приветливыми. Общались со всеми. Ни с кем не конфликтовали, – рассказал сосед Михаил. – Сын с ними жил, а дочки отдельно».

По словам мужчины, убитые супруги занимались торговлей запчастями на авторынке.

Как сообщало Амур.инфо, семью, проживающую по адресу: переулок Весенний, 5, днем 2 марта обнаружили родственники. По неофициальной информации, следов кражи или разбоя в доме нет. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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