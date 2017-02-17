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Сегодня, 11:29 2

Соседи: убитая в Благовещенске семья ни с кем не конфликтовала

Соседи: убитая в Благовещенске семья ни с кем не конфликтовала

Корреспондент Амур.инфо пообщался с соседями убитой семьи. 2 марта в своем коттедже в Плодопитомнике были обнаружены три трупа: супруги и их взрослый сын. У всех множественные ножевые ранения.

«Они были очень спокойными людьми, приветливыми. Общались со всеми. Ни с кем не конфликтовали, – рассказал сосед Михаил. – Сын с ними жил, а дочки отдельно».

По словам мужчины, убитые супруги занимались торговлей запчастями на авторынке.

Как сообщало Амур.инфо, семью, проживающую по адресу: переулок Весенний, 5, днем 2 марта обнаружили родственники. По неофициальной информации, следов кражи или разбоя в доме нет. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Светлица

    Светлица
    1 час назад

    Кошмар какой то , похоже правда на сведение старых долгов , привет из 90-х. Соболезнования родственникам , страшная трагедия

  • vk_Кристина Христолюбова

    vk_Кристина Христолюбова
    1 час назад

    Это что-то новенькое...

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