Лавина сошла на группу альпинистов в Италии: трое погибли

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В Италии сошедшая лавина накрыла группу из 20 лыжников-фрирайдеров. ЧП случилось на курорте Курмайор в долине Валь д’Аоста. Уже сейчас известно о троих погибших. Поиски продолжаются, и, вероятно, число жертв возрастёт. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянское издание Leggo.

По предварительным данным, в момент схода лавины лыжники (вероятно, иностранные туристы) катались вне официальных горнолыжных трасс в одном из ущелий курорта. В результате три человека погибли, многие получили ранения, в том числе, тяжёлые. Спасателям пока не удалось найти часть группы (по разным данным, от двух до четырёх человек), которая всё ещё остаётся под снегом.

В спасательной операции принимают участие местные полицейские, горные проводники с собаками и два вертолёта.

Ещё одна лавина, сошедшая в долине Валь д’Аоста рядом с курортом Ла Тюиль час спустя после первой, накрыла двух человек, предположительно альпинистов. На месте схода лавины также работают спасатели с зондами.

Как сообщает издание, большие снежные шапки намело в ущельях региона из-за сильного ветра, который дул в последние часы. При этом риск схода лавин на 2 марта составлял 3 по пятибалльной шкале.

Среди жертв и пострадавших российских граждан не было, сообщил РИА Новости пресс-атташе генконсульства РФ в Милане Павел Коломбет. «Итальянские власти сообщили, что россиян нет ни среди жертв, ни среди пострадавших», – отметил собеседник агентства.

В середине прошлого месяца в итальянских Альпах в результате обрушения части ледника погибли четверо альпинистов. В начале февраля лавина накрыла группу горнолыжников в провинции Удине на северо-востоке итальянских Альп – тогда пострадали два человека.

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#природа #происшествия

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