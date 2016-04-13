Благовещенские и французские лицеисты обменялись видеоприветами

Новый международный языковой проект запустили лицеисты БГПУ, изучающие французский язык, и их новые друзья из Сен-Кантэна – маленького города на севере Франции. Они записывают и посылают друг другу видеописьма: французы – на русском языке, амурчане – на французском. В этих видео они планируют рассказывать о себе, о городах, в которых они живут.

«Франция очень далеко, а французский язык не так широко распространен. Поэтому мы постоянно ищем возможности, чтобы актуализировать язык для наших учащихся, – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» преподаватель БГПУ Ольга Кухаренко. – Мы стараемся найти заинтересованных людей во Франции – почему-то всегда они находятся в маленьких городах – и придумываем совместные проекты. Как-то устраивали фотовыставку на берегах двух рек: у нас мы разместили присланные пейзажи реки Рона, а во Франции вывесили фотографии Амура».

Новый проект «Встречи лицеистов» возник после того, как студентка БГПУ получила возможность преподавать русский язык во Франции. Для этого ей пришлось пройти отбор, который проходил по всей России. Такамурчанка оказалась в лицее городка Сен-Кантэн, и возник мостик между подростками Франции и Дальнего Востока.

В первых видео ребята рассказали о себе, о своих увлечениях. В дальнейшем участники проекта планируют знакомить иностранцев со своей жизнью. «У ребят весьма забавное представление о России, – улыбается Ольга Кухаренко. – Наша студентка рассказывала о том, как показала им мультфильм и добавила, что сказку написал великий русский писатель… "Ленин?" – спрашивают дети. Те, кто постарше, интересовались у нее: а Гитлер и Сталин правили в России в одно время или в разное?».

По ее словам, во Франции русский язык изучают примерно в таком же объеме, как и в России – французский. Обычно возможность его изучать есть в хороших заведениях, где есть большой выбор языков. Французские дети выбирают русский, если есть в семье российские корни. Или, как есть пример в Сен-Кантэне, одна девочка очень интересуется космосом и считает, что для этого русский необходим.

Видеопроект продлится до конца весны. Благовещенские лицеисты планируют снять видео возле какой-нибудь благовещенской достопримечательности и рассказать о своем городе.

Просмотров всего: 168

#жизнь #образование

распечатать