Новый глава МВД США прибыл на работу в костюме ковбоя и верхом на лошади

Фото: @BSEEgov

Новый глава МВД США Райан Зинке в свой первый рабочий день приехал к месту службы в ковбойском облачении и верхом на лошади. Сопровождала его конная полиция Вашингтона, передаёт «Российская газета».

«Это честь стоять рядом с мужественными офицерами. Эти профессионалы своего дела готовы отдать за нас свои жизни. Признателен тёплому приему в МВД этим утром», – написал 55-летний министр на своей официальной странице в Twitter.

Новый глава МВД известен своей приверженностью к охоте, рыбалке и активному отдыху. Зинке – бывший военнослужащий сил специального назначения ВМС США, известных как «морские котики».

В минувшую среду сенат конгресса США большинством голосов утвердил Зинке новым руководителем МВД страны. Стоит отметить, что в Соединённых Штатах это ведомство не является силовым и занимается вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов. Кроме того, в ведении министерства находятся различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.

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