В Благовещенске убили семью

В одном из коттеджей Плодопитомника по адресу: переулок Весенний, 5, найдены три трупа. Жертвами убийства стали семейная пара и их взрослый сын. Каждому нанесены множественные ножевые ранения.

Супруг 1956 года рождения, супруга – 1959-го. Сын – 1987 года рождения. Тела обнаружили родственники 2 марта днем. Сообщение в дежурную часть поступило в 14:40.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 пункт «а» «Убийство двух и более лиц» УК РФ. Как сообщили в пресс-службе амурского следственного управления, сейчас выясняются все обстоятельства преступления.

«В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели, совместно с сотрудниками уголовного розыска проводятся иные необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – сказано в пресс-релизе.

По неофициальной информации, в доме нет следов разбоя или кражи.

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