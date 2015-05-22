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Сегодня, 09:51 60

В Благовещенске убили семью

В Благовещенске убили семью

В одном из коттеджей Плодопитомника по адресу: переулок Весенний, 5, найдены три трупа. Жертвами убийства стали семейная пара и их взрослый сын. Каждому нанесены множественные ножевые ранения.

Супруг 1956 года рождения, супруга – 1959-го. Сын – 1987 года рождения. Тела обнаружили родственники 2 марта днем. Сообщение в дежурную часть поступило в 14:40.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 пункт «а» «Убийство двух и более лиц» УК РФ. Как сообщили в пресс-службе амурского следственного управления, сейчас выясняются все обстоятельства преступления.

«В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошены свидетели, совместно с сотрудниками уголовного розыска проводятся иные необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», – сказано в пресс-релизе.

По неофициальной информации, в доме нет следов разбоя или кражи.

Просмотров всего: 15026

#происшествия

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Комментарии
Показать все (60) Обсудить на форуме
  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    3 часа назад

    Вот это да, кущевка2? Бандитский беспредел? Уже семьями вырезают?

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    3 часа назад

    Таким темам нужен общественный резонанс, а то замолчат и это станет впорядке вещей, в белогорье уже все бандитов бояться

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Пора уже из центра пинка дать местным областникам. А по отчетам вроде же говорили, что количество убийств и грабежей уменьшилось?

  • Уголёк

    Уголёк
    3 часа назад

    какой ужас

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    3 часа назад

    Спишут на самоубийство и закроют дело. Иначе же расследовать придётся.

  • ФигЕгоЗнает

    ФигЕгоЗнает
    3 часа назад

    Что же происходит ? Неужели 90-е возвращаются .

  • Потенциал

    Потенциал
    3 часа назад

    да-печально все это

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    3 часа назад

    ...однозначно....беспредел рулит...

  • Подполковник

    Подполковник
    3 часа назад

    Каждую неделю убийства, массовые драки, ДТП с трупами, массовые увольнения сотрудников полиции, огромный кадровый некомплект в территориальных подразделениях полиции. Налицо полная профессиональная импотенция органов

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    В 2016 в области 134 убийства и 112 самоубийц. Родилось 6964, умерло 7320.

  • ok_Виталий Винник

    ok_Виталий Винник
    3 часа назад

    Вот они результаты правления нынешней дерьмократической власти, еще ругают социализм, а раньше такого бардака не было. Совсем народ озверел, за деньги ближнего родственника не пожалеют. Ничего человеческого не осталось.

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    ok_Виталий Винник

    Вот они результаты правления нынешней дерьмократической власти, еще ругают социализм, а раньше такого бардака не было. Совсем народ озверел, за деньги ближнего родственника не пожалеют. Ничего человеческого не осталось.



    Раньше, это когда? Вы вчера вылупились? даже в самых благополучных странах совершаются убийства. В советском союзе были банды, которые просто ради наживы вырезали целые семьи. Так что не несите чепуху. Это зло было всегда

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    2 часа назад

    Вот это новости с утра... Надеюсь найдут этих сволочей, слишком много уж их попросыпалось. кто на зоны уехал в 90-е за тяжкие видно начали массово выходить.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Bonyfacii

    Вот это новости с утра... Надеюсь найдут этих сволочей, слишком много уж их попросыпалось. кто на зоны уехал в 90-е за тяжкие видно начали массово выходить.



    Похоже на то...Почему то остается ощущение, что из близкого окружения...Вот ироды, вернуть смертную казнь!!!!!!!!!

  • Гагусик

    Гагусик
    2 часа назад

    Это как надо дорогу перейти, чтобы так жестоко расправиться с семьёй?! Хорошие люди были.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Гагусик

    Это как надо дорогу перейти, чтобы так жестоко расправиться с семьёй?! Хорошие люди были.



    Вы были знакомы?

  • Гагусик

    Гагусик
    2 часа назад

    жизньжизниьжизнь
    Гагусик

    Это как надо дорогу перейти, чтобы так жестоко расправиться с семьёй?! Хорошие люди были.



    Вы были знакомы?


    Они торговлей занимались, их многие знали.

  • Одисей

    Одисей
    2 часа назад

    Помню случай был в Завитинске, семью из 5 человек убили, 2 детей не пожалели, как потом выяснилось у главы семейства был конфликт уходящий далеко в его молодость, виной всему были не поделенные деньги, вот так отомстили ему его бывшие друзья.

    Тут видимо тоже не спроста все

  • Дорогие Россияне

    Дорогие Россияне
    2 часа назад

    Русский мир?

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Читаю всё это и думаю, Господи! Сплошная уголовщина в Амурской области! Где менты, где правопорядок?! Одни шайкой вламываются в городскую больницу! Другая банда терроризирует Белогорье! Убийства на улицах города не редкость, а теперь и семьями стали вырезать.((

  • start-stop

    start-stop
    2 часа назад

    Новость просто ЖЕСТЬ

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Сергей вокалист

    Читаю всё это и думаю, Господи! Сплошная уголовщина в Амурской области! Где менты, где правопорядок?! Одни шайкой вламываются в городскую больницу! Другая банда терроризирует Белогорье! Убийства на улицах города не редкость, а теперь и семьями стали вырезать.((



    неужто такое каждый день происходит?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Дорогие Россияне

    Русский мир?



    нет, американский....

    https://rg.ru/2015/05/22/magnat-anons.html

  • Акционер2016

    Акционер2016
    1 час назад

    блин, надо будет освятить свой коттедж

    https://goo.gl/l9MFDc

    господи спаси, на тебя одна надежда

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    Убитый Валерий Борисович был ветераном труда, предпринимательствовал с начала 2000-х

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    1 час назад

    И раньше были такие случаи, просто не было такой огласки.Сейчас в одном краю чихнул - в другом скажут сами знаете что. Но трагичность новости это не умаляет конечно

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Сергей вокалист

    Читаю всё это и думаю, Господи! Сплошная уголовщина в Амурской области! Где менты, где правопорядок?! Одни шайкой вламываются в городскую больницу! Другая банда терроризирует Белогорье! Убийства на улицах города не редкость, а теперь и семьями стали вырезать.((



    А тролли поют о стабильности.

  • Сергей Сергеевич

    Сергей Сергеевич
    1 час назад

    как-то дико....

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    ФИО

    ok_Виталий Винник

    Вот они результаты правления нынешней дерьмократической власти, еще ругают социализм, а раньше такого бардака не было. Совсем народ озверел, за деньги ближнего родственника не пожалеют. Ничего человеческого не осталось.



    Раньше, это когда? Вы вчера вылупились? даже в самых благополучных странах совершаются убийства. В советском союзе были банды, которые просто ради наживы вырезали целые семьи. Так что не несите чепуху. Это зло было всегда

    Вы наверное в советское время не жили в закрытом городе Благовещенске. Порядок в городе был. На территории России при совершенной демократической системе управления таково порядка нет даже в ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование). В советской системе было больше плюсов, чем минусов.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    oenesterov
    Дорогие Россияне

    Русский мир?



    нет, американский....

    https://rg.ru/2015/05/22/magnat-anons.html


    Ты чё здесь делаешь со своими вбросами? Там твоего премьер-министра дрючат жестоко, а ты даже под этой трагичной новостью цирк устраиваешь. Ничего святого.

  • молокан

    молокан
    1 час назад

    Менты найдут. Это - стопудово. Но вот каким будет наказание?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Труш со своей шайкой смешной такой. Где то кого то убили, а виновата власть) Уже придраться не к чему) Жалкие вы ребята

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    Сергей вокалист

    Читаю всё это и думаю, Господи! Сплошная уголовщина в Амурской области! Где менты, где правопорядок?! Одни шайкой вламываются в городскую больницу! Другая банда терроризирует Белогорье! Убийства на улицах города не редкость, а теперь и семьями стали вырезать.((



    чё уж господи ? Он то при чём ?

    В пресловутых 90-х всем и вдруг захотелось демократии , "Нет "ментовскому беспределу!!" Адвокаты , позвонить , суды присяжных . Помните . Каждый год по две амнистии . Декриминализация в ГД на полном серьёзе . Менты не нужны - переаттестовать (перекрасить) в полицаев . Теперь ВЫ интересуетесь где менты ? Нет их . В 90-х уволились . А полицаев воспитывать не кому . Высшее , даже юридическое - не панацея . При полной "бездуховности" нынешней службы , служить идут за бабки , и служат тому у кого бабки . Занавес .

    Давно уже не садят как раньше . Давно уже зона - не как раньше . Перестроились . И Васильева - в тему .

    Теперь преступность среди граждан . А где же ей ещё быть ? За чей счёт жить , если работы нет ? А судимому работу получить не так уж и просто . Подачки тоже ведь не выход .

    ИМХО. Начинать нужно с себя .

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    молокан

    Менты найдут. Это - стопудово. Но вот каким будет наказание?



    Менты бы точно нашли. Но их уже нет. А полицаи....(((

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Да уж… печально. А начинать с себя в нынешней, воровско подобной стране, – просто невозможно. Спасаться от произвола вертикали, от россгвардии, от приставов изымающих несоизмерные налоги с нищих граждан страны.. как?.

    От такого рукоблудства страной, уже погибли миллионы наших сограждан.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Если торговали на авторынке, запчастями а бизнес стал очень трудным, продажи упали..может кто то из конкурентов?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    ФИО

    ok_Виталий Винник

    Вот они результаты правления нынешней дерьмократической власти, еще ругают социализм, а раньше такого бардака не было. Совсем народ озверел, за деньги ближнего родственника не пожалеют. Ничего человеческого не осталось.



    Раньше, это когда? Вы вчера вылупились? даже в самых благополучных странах совершаются убийства. В советском союзе были банды, которые просто ради наживы вырезали целые семьи. Так что не несите чепуху. Это зло было всегда



    Кина насмотрелся? "Место встречи изменить нельзя". Ага, Хорошее кино. Ещё про Толстопятовых кино было.

  • Andrew A.A

    Andrew A.A
    1 час назад

    Вышка нужна по стопятой

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Сергей вокалистЕсли торговали на авторынке, запчастями а бизнес стал очень трудным, продажи упали..может кто то из конкурентов?


    Еще один "эксперт" с догадками.. вы думаете, все кто торгует на рынке, миллионами ворочают?? Конкуренты, за заработок в сто тыш, убили троих?? Бред не пишите.. рен тв меньше смотрите..

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    СаняCh

    Труш со своей шайкой смешной такой. Где то кого то убили, а виновата власть) Уже придраться не к чему) Жалкие вы ребята



    Пшол вон! Клоун!

  • sdf

    sdf
    1 час назад

    Волею времени нужно менять права на управление авто, похоже сделаю заодно справку на ОООП и гладкоствол, ибо "моя милиция меня стережет". Лучше отсижу за превышение обороны, чем сей мир покину и семью заберут.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Скорее искать зверей.

  • Kaisla

    Kaisla
    39 минут назад

    Вот тебе на

  • Natalia2777

    Natalia2777
    37 минут назад

    А Белогорье то кто терроризирует?

  • anschutka

    anschutka
    35 минут назад

    Bonyfacii

    кто на зоны уехал в 90-е за тяжкие видно начали массово выходить.



    Судя по сводкам с Ленина-Шевченко и Белогорья, им подросла дойстойная смена :(

  • ay

    ay
    32 минуты назад

    Natalia2777

    А Белогорье то кто терроризирует?



    А то новостей не читали?

  • Kaisla

    Kaisla
    32 минуты назад

    Странно в 2гис нет такого адреса

  • Kaisla

    Kaisla
    31 минута назад

    Может фейк

  • Светлица

    Светлица
    30 минут назад

    Сергей вокалист

    Читаю всё это и думаю, Господи! Сплошная уголовщина в Амурской области! Где менты, где правопорядок?! Одни шайкой вламываются в городскую больницу! Другая банда терроризирует Белогорье! Убийства на улицах города не редкость, а теперь и семьями стали вырезать.((



    Господи , да не читайте лучше

  • Natalia2777

    Natalia2777
    30 минут назад

    Неа...

  • vertex

    vertex
    26 минут назад

    Kaisla

    Может фейк



    А по центральным информагентствам уже новость засветилась.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    24 минуты назад

    vertex

    Kaisla

    Может фейк



    А по центральным информагентствам уже новость засветилась.



    Ага фейк,сказанули...Сегодня вроде бы не 1 апреля, а адрес такой есть...в Плодопитомнике очень много домой не показывает 2гис

  • Kaisla

    Kaisla
    24 минуты назад

    Вы чё на Серегу Труша напали, он конечно не Ванга, но вы иногда вчитывайтесь в то что он пишет

  • Kaisla

    Kaisla
    23 минуты назад

    На вот верите и нет но в 2гис нет такого адреса

  • vertex

    vertex
    22 минуты назад

    У троллей трушинизм мозга или мания преследования Трушем ?

  • танютка

    танютка
    18 минут назад

    Моего адреса тоже нигде нет, только в паспорте прописка. Так что не придирайтесь

  • Индеец Жо

    Индеец Жо
    16 минут назад

    KaislaНа вот верите и нет но в 2гис нет такого адреса


    И что?? У нас 2гис уже истина в первой инстанции? Веришь нет, живу в соседних домах, у нас тут много переулков о которых ты никогда не слышала, и твой 2гис и подавно. А сосед сказал, что сынок там был неблагополучный, может он это всё и затеял, кто знает...

  • Trofim72

    Trofim72
    15 минут назад

    натерпелись люди, конечно(((

    пусть земля будет им пухом...

  • exStudento

    exStudento
    11 минут назад

    хорошо, что на Амур-инфо опубликовали. Тут же столько аналитегов и специализдов. Во всем разобрались, виновных нашли, последствия обрисовали. Красавчеги, ага

  • Datatec

    Datatec
    6 минут назад

    Да по-любому же найдут убийц, наверное кто-то из знакомых

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