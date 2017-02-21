В Кремле не понимают стремление бойкотировать «Евровидение» в Киеве

Фото: aif.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что для участия российского исполнителя в конкурсе «Евровидение», который в этом году пройдёт в Киеве, есть поводы для беспокойства. При этом представитель Кремля подчеркнул, ни об отказе от участия, ни о бойкотировании речь не идёт, передаёт ТАСС.

«Безусловно, с учётом места проведения этого конкурса и возможных проблем и с безопасностью, и с недружественным отношением (к россиянам) определённый повод для озабоченности очевиден. Каких-либо решений (о неучастии представителя России), насколько нам известно, не принималось», – сказал журналистам Песков.

Как сообщало Амур.инфо, накануне депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов обратился к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с предложением бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение–2017». Позже к этим призывам присоединился и первый зампредседателя думского комитета по культуре Иосиф Кобзон.

«У Кремля нет какой-либо позиции на предмет этой темы возможного бойкотирования, не совсем понятно, нужно ли это бойкотировать», – отметил пресс-секретарь Путина.

Международный конкурс эстрадной песни «Евровидение» проходит ежегодно с 1956 года, в нем участвуют по одному представителю от стран-членов Европейского вещательного союза. По традиции, конкурс проводится в том государстве, представитель которого выиграл в прошлый раз. Украина получила право на проведение «Евровидения–2017» после победы певицы Джамалы в Стокгольме в 2016 году. В этом году финал конкурса запланирован на 13 мая.

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