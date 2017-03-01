Прохладно и слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 3 марта

В Амурской области 3 марта будет переменно облачно, местами пройдет слабый снег. Северо-западный ветер в южных и центральных районах разгонится до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду. На севере Приамурья скорость ветра составит 4-9 метров в секунду. Температура понизится до минус 8-13 градусов, по северо-западу местами – до минус 15-20.

В Благовещенске в 6 часов утра термометры показывали 27 градусов мороза. Западный ветер дул со скоростью 2-5 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, местами пройдет слабый снег.

Северо-западный ветер наберет скорость до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду. Температура составит минус 8-13 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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