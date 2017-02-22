В Амурской области выплаты по ОСАГО превысили сборы: обзор прессы

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Что и на какую сумму украл сотрудник госархива; чем могут воспользоваться в этом году дачники; какой вывод сделали в Росстате по поводу шоколада; за сколько продают квартиру Немцова на Ордынке – анонсы этих и других новостей в сегодняшнем обзоре прессы, который подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

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Из «Российской газеты» читатели узнают о том, что ученые нашей страны вывели и запатентовали почти тысячу новых сортов растений. Многими из них (в том числе и новыми сортами картофеля) уже в этом году смогут воспользоваться дачники и селяне.

Попутно можно узнать, что каждая четвертая плитка шоколада – подделка (это результат исследования Роскачества). Правда, горечь этого известия скрашивается тем, что каждая вторая – отличного качества. Почему-то ничего не говорится о первой и третьей шоколадках – но тут претензии к этим самым исследователям.

Также в номере

Еще пишут о том, что в стране насчитали 132 тысячи долларовых миллионеров. Речь о России. А вообще, число богачей на планете растет. Мировая нестабильность не мешает состоятельным людям приумножать свой капитал.

Кстати, о приумножении. В Саратове сотрудник госархива украл книги более чем на миллиард рублей. Он тупо выносил под рубашкой рукописные метрические церковные книги ХIХ века, которые затем собирался продать через Интернет. Но не успел. А мог бы стать следующим долларовым миллионером.

Не пропусти

«Комсомольская правда» рассказывает о том, что квартира Бориса Немцова на Ордынке выставлена на продажу за 80 миллионов рублей. Цена, конечно, кусается, но и квартира не самая обычная: двухэтажная, три санузла, зимний сад... Круглосуточная охрана, вид на Кремль! Дом, в котором она находится, рассчитан всего на 19 квартир. Именно в эту квартиру шел Борис Немцов с киевской подругой Анной Дурицкой.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня заставила почесать затылок сообщением о том, что тындинские термометры показали минус 46 градусов! «Здравствуй, весна! – пишет Павел Андреевич. – Не удивлюсь, если там скоро заиграет северное сияние».

Еще читатели узнают о том, что в Амурской области выплаты по ОСАГО превысили сборы. Проще говоря, страховщики закончили прошлый год с убытком (если быть точным, то убыток составил 204 миллиона рублей). То есть, таким образом, можно допустить, что нас готовят к тому, что стоимость страховки вырастет. Ну, или еще какие-то санкции придумаются…

Полный абзац

Еще в «Амурке» рассказывается о том, что после публикации о криминальном беспределе, творящемся в Новорайчихинске, (входящем в состав ПГТ Прогресс), туда выехала группа сотрудников областного аппарата УМВД. Павел Савинкин напоминает, что в тех местах среди бела дня грабят магазины, нападают на людей и, как ни странно, еще и на животных, изготавливают и продают наркотики ну и т.д.

Судя по всему, местному начальнику полиции придется готовить чемодан. думает автор обзора.

На посошок

В «Российской газете-Неделя», читателям будет интересно прочесть о том, что власти Приморья добились приостановки техрегламента Таможенного союза. То есть, машины, не оборудованные системой ГЛОНАСС, которые привозят из-за рубежа, таможня все-таки стала пропускать. Что будет дальше – посмотрим. Отрадно хотя бы прочесть, что этим вопросом занимаются власти.

Интересно также то, что в Екатеринбурге просят вернуть в школы гусиные перья. «Может, тогда станут появляться бессмертные строки, типа, «Я встретил вас…» – задумался Павел Савинкин.

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