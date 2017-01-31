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Сегодня, 08:58 1

В Екатеринославке подросток ушел из дома

В Екатеринославке подросток ушел из дома

В Екатеринославке Амурской области пропал 15-летний Артем Березин. 27 февраля он пошел в школу на консультацию и домой не вернулся.

«Понятия не имею, куда он делся. Никаких скандалов или конфликтов у нас в семье не было», – сообщил корреспонденту Амур.инфо отец мальчика.

Как стало известно Амур.инфо, Артем уже несколько раз уходил из дома. Также известно, что мальчик жив и активно общается с одноклассниками в Интернете.

В амурском управлении МВД подтвердили, что от родителей поступало заявление о пропаже ребенка. Сейчас ведутся поиски.

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#происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Игра "Спрятаться на сутки".

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