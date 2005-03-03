Священники подрались: история Приамурья

Конфликт между православными верующими Зеи вылился в прямое противостояние. Его участниками стали священники, делегированные из Благовещенска. 3 марта 2010 года игумен Серафим с группой людей попытался попасть в закрытый храм; в ответ противоборствующая сторона во главе с отцом Владимиром полезла в драку.

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3 марта 1918 года председателем исполкома избрали бывшего приказчика торгового дома Георгия Боровинского. В 1914 году он был мобилизован на Западный фронт, откуда вернулся убеждённым коммунистом. Решение выбрать Боровинского на руководящую должность приняли на первом съезде Советов Зейского горного округа. В состав исполнительного комитета вошли 15 человек.

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В 1919 году 3 марта у села Павловка, что находится рядом с сегодняшним Белогорском, прошёл 12-часовой бой с японцами. Партизаны отступили. Японцы, захватившие село, штыками добивали раненых и сжигали их в крестьянских избах. 114 партизан были сожжены интервентами в сельской школе. Так японцы отомстили за то, что в бою они потеряли около 500 солдат и офицеров.

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В третий день марта 1920 года в Свободном хоронили жертв белояпонского террора. А в Благовещенске на заседании местного комитета РКП(б) рассматривался вопрос о восстановлении партийных организаций. Были также избраны делегаты на Дальневосточную партийную конференцию. Для ведения партийно-политической работы в Забайкалье и на Дальнем Востоке по указанию ЦК РКП(б) создано дальневосточное бюро РКП(б).

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В 1922 году, находясь на станции Рухлово (ныне город Сковородино), главнокомандующий Народно-революционной дальневосточной армией Василий Блюхер издал приказ о роспуске партизанских отрядов в Приамурском и Амурском военных округах. Партизанам предложили влиться в регулярную армию.

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3 марта 1924 года президиум губкома РКП(б) рассмотрел вопрос о ликвидации бандитизма в губернии. В связи с усилившимися налётами банд из-за рубежа в отдельных районах решено поставить чоновцев на казарменное положение, вооружить сельских коммунистов, призвать крестьян к активному участию в борьбе с бандами.

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Выборы в местные Советы прошли 3 марта в 1957 и 1963 годах.

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3 марта 1972 года Амурский облисполком принял решение об образовании Архаринского и Мазановского сельскохозяйственных районов. В этот же день в Благовещенске работала первая научно-техническая конференция, созванная президиумом областного Всероссийского общества охраны природы. Участники конференции рассмотрели вопросы воспроизводства и сохранения рыбных ресурсов в Амурской области. Также третьего марта прошла XIX областная комсомольская конференция.

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В 1984 году бригада плотников-бетонщиков передвижной мехколонны № 10 треста «Главамурстрой» за перевыполнение задания, досрочное выполнение договорного подряда награждена Звёздным вымпелом имени Юрия Гагарина. Он был вручён в Звёздном городке бригадиру Н. Максюте.

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На входах в областную администрацию начали устанавливать турникеты. 3 марта 2005 года после обеда работы вели на входе в четвертый подъезд со стороны сквера. Турникеты появились и на центральном входе в «белый дом». Как говорили в администрации, это федеральные требования по обеспечению безопасности в госучреждениях.

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2011 год. В больнице села Угловое Мазановского района закрылся круглосуточный стационар. В нём лечились пациенты из шести окрестных сёл. Как показал мониторинг, проведённый властями, койки в учреждении простаивали. Это значит, что всё меньше людей проходило лечение. Однако когда речь пошла о закрытии стационара, люди этому воспротивились.

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2015 год. В музее города Сковородино открылась экспозиция, посвящённая Александру Васильеву – сковородинцу, который служил на секретной подводной лодке «К-129». Выставку приурочили ко дню гибели субмарины. Она потерпела крушение 8 марта 1968 года. Информация об этом строго засекречена, даже причины гибели субмарины до сих пор неизвестны. Всех погибших подводников наградили медалями за мужество. Родственники сковородинца так и не получили награду.

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#жизнь #история

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